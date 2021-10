Eros Ramazzotti, visto dove vive? L’appartamento da scapolo è lussuosissimo

By

Eros Ramazzotti, non ha bisogno di presentazioni. E’ uno dei cantanti più amati di sempre e di lui sappiamo ogni cosa, ma sapete dove vive? la sua casa è davvero chic.

Con le sue bellissime canzoni è entrato nella storia della musica italiana. Dopo tantissimi successi ha deciso di acquistare un appartamento davvero lussuoso: siete pronti a vederlo?

Eros Ramazzotti, carriera e vita privata

Eros è nato il 28 ottobre 1963 a Roma. Sin da bambino coltiva la passione per la musica e inizia a suonare la chitarra e il pianoforte. A 18 anni partecipa al Festival di Castrocaro, che all’epoca era un trampolino di lancio per nuove stelle della musica leggera italiana, in quell’edizione andarono anche Zucchero e Fiordaliso.

Nel 1984 si esibisce al Festival di Sanremo con il famosissimo brano Terra Promessa e nel 1985 con Una Storia Importante e Adesso Tu. Nel corso della sua carriera ha composto brani che hanno fatto la storia e l’hanno reso uno dei cantanti più amati di sempre.

Sulla sua vita privata sappiamo bene che è stato per molto tempo al centro dei gossip, per via della chiacchierata storia d’amore con Michelle Hunziker. Dal loro amore è nata è nata loro figlia Aurora e dopo due anni si sono sposati con una cerimonia che entrò nell’immaginario collettivo degli italiani.

Purtroppo il loro amore è giunto al capolinea e si separano nel 2002. Nonostante tutto, Eros e Michelle, rimasero in buoni rapporti per il bene di Aurora.

Dopo la storia con la bellissima conduttrice svizzera, si innamorò di Marica Pellegrinelli, una ragazza di 25 anni più giovane di lui.

Tra loro ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. Dal loro legame sono nati due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Ma dopo 10 anni esatti precisamente nel 2019, i due annunciarono la separazione.

Al momento Eros non ha alcuna intenzione di cercare un nuovo amore ed è comunque rimasto nell’appartamento in cui viveva con la sua seconda ex moglie, siete curiosi di vederlo? E’ un mix di eleganza e modernità.

La lussuosissima casa del cantante

Oggi il famoso artista vive in un incantevole appartamento di uno storico edificio, situato in un quartiere centrale di Milano. Dalle foto pubblicate sui social possiamo notare alcuni dettagli della sua abitazione.

Lo stile della casa è molto raffinato. Nel salotto, il pavimento è ricoperto da un bel parquet di legno, dove ci sono tutte le comodità: una televisione con un grande schermo, un tavolino basso bianco, un confortevole divano rosso che dona colore alla stanza.

Il bagno ha un box doccia in vetro e prevalgono il bianco e il beige. L’abitazione possiede anche una terrazza dove il cantautore prende spesso il sole e ci sono varie piante per per proteggere la zona da sguardi indiscreti.

Dagli scatti capiamo che è un ambiente luminoso e accogliente che rispecchia totalmente la personalità di Eros Ramazzotti, anche se troppo grande per una persona single.