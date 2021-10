Clizia Incorvaia, avete mai visto la sorella? Sono identiche

La bella Clizia Incorvaia ha una sorella minore, le due sono davvero molto legate e si assomigliano tantissimo: conosciamo meglio la piccola Micol.

Poco fa, sul profilo Instagram dell’ex gieffina è apparsa sua sorella, inutile dire che sono veramente bellissime insieme! Vediamo lo scatto che ha fatto innamorare il popolo del web.

Clizia Incorvaia, carriera e vita privata

Clizia Incorvaia è nata il 10 ottobre del 1986 a Pordenone, sotto il segno della Bilancia. È cresciuta ad Agrigento con i genitori e la sorella Micol. Si è diplomata al Liceo Classico e successivamente ha preso una laurea in Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica di Milano.

A Milano inizia la sua carriera come modella e oggi è una delle influencer più seguite di sempre. E’ conosciuta non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua vita privata.

Infatti, per anni è stata al centro dei gossip per la travagliata storia d’amore con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Dal loro legame è nata loro figlia Nina. Nel 2020, oltre ad aver avuto una grande svolta mediatica, ha conosciuto l’amore all’interno del Grande Fratello VIP, Paolo Ciavarro.

I due sono innamoratissimi e nell’agosto del 2021 hanno anche annunciato l’arrivo di un figlio con un post, con tanto di ecografia in primo piano, ed oggi il loro amore è più forte che mai.

Chi è Micol, la sorella dell’ex gieffina

Micol Incorvaia, oggi è una bellissima donna proprio come sua sorella. Le due sembrano gemelle, sia per la clamorosa somiglianza e sia per il loro rapporto molto speciale.

La ragazza ama mantenere la sua privacy fuori dai riflettori ed è riuscita a proteggerla nonostante il successo ottenuto dalla sorella, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Le poche informazioni che tutti conosciamo sono quelle che Micol stessa ha deciso di condividere sui social con i propri follower.

La giovane è nata a Pordenone il 9 Settembre del 1993, sotto il segno della Vergine. Sua sorella e lei sono entrambe biondissime e affascinanti, attirano spesso le attenzioni degli utenti del web.

Il fisico di Micol è mozzafiato ed i lineamenti del viso ricordano molto quelli di Clizia, sono identiche. Lei ha una grande passione per la moda, infatti, ha frequentato a Milano l’Istituto Europeo del Design e ha lavorato come designer per Gentucci Bini. Successivamente, a partire dal 2019, è stata assunta dalla boutique Jijil come assistente show-room.

Micol è davvero legata a sua sorella maggiore ma non solo, perché Nina, la sua nipotina, è la persona più importante della sua vita e la ama profondamente.