Amici, Flaza smascherata dalla produzione | Situazione senza precedenti

Amici: Flaza smascherata dalla redazione. Ecco che cosa è successo all’allieva della scuola più amata d’Italia. Tutti i dettagli.

Guai in vista per Flaza. La cantante della nuova edizione di Amici è stata rimproverata dalla redazione e da Maria De Filippi. Ecco che cosa ha combinato. Scopriamolo insieme.

Flaza smascherata dalla redazione di Amici

La nuova edizione 2021 di Amici è iniziata da poche settimane e gli allievi stanno già facendo tanto discutere. La loro bravura e il loro talento è indiscusso e proprio queste loro doti stanno attirando l’attenzione del pubblico italiano.

Si tratta però di giovani sì talentuosi, ma talvolta anche indisciplinati che sono spesso protagonisti di punizioni e provvedimenti disciplinari da parte della redazione e dei professori.

Nelle scorse ore la cantante Flaza è stata protagonista di diversi episodi che hanno attirato l’attenzione della produzione e della stessa padrona di casa. Maria De Filippi ha voluto mettere con lei le cose in chiaro. Vediamo che cosa è accaduto e perché la giovane cantante ha suscitato l’ira del team mariano.

Situazione senza precedenti

Nella giornata di ieri 11 ottobre 2021 è andata in onda in via eccezionale la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi. Diversi sono stati i colpi di scena che hanno coinvolto gli allievi della scuola più amata d’Italia.

Protagonista della puntata è stata la cantante Flaza che si è beccata un severo rimprovero da parte della padrona di casa, Maria De Filippi e della produzione. Sembra infatti che tanto Flaza quanto Inder sono stati criticati per aver infranto alcune regole di educazione e di disciplina all’interno dell’Accademia.

Maria De Filippi ha mostrato al pubblico che i due allievi arrivano sempre tardi alle lezioni e utilizzano il cellulare anche quando non è consentito. La moglie di Costanzo ha fatto vedere poi anche alcuni filmati in cui la cantante si è lamentata per le sue immagini trasmesse in televisione e la sua decisione di utilizzare gli occhiali da sole per non farsi riprendere dalle telecamere.

La De Filippi arrabbiata ha indicato ai due studenti la porta per uscire dalla scuola affermando che se le regole non sono di loro gradimento possono lasciare il posto a qualcun altro.

Finita la puntata, Flaza è rientrata in casetta e si è sfogata duramente facendo delle dichiarazioni anche piuttosto pesanti nei confronti di Maria De Filippi. La cantante ha cercato di giustificarsi affermando che lei non è l’unica ad utilizzare il cellulare anche se è vietato e che hanno mostrato soltanto le trasgressioni fatte da lei ma non dagli altri allievi. Come punizione, a Flaza è stata sospesa la maglia.

Il suo sfogo poi è degenerato. La cantante arrabbiata ha asserito che vuole fare le valigie e andare via. Che cosa succederà adesso? Non ci resta che aspettare il prossimo daytime.