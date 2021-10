Andrea Damante, chi ha sostituito la De Lellis: è famosa più di lei

By

Andrea Damante dopo la storia con Giulia De Lellis volta definitivamente pagina. Ecco chi è la nuova fidanzata famosissima: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Andrea Damante ha archiviato definitivamente la storia con Giulia De Lellis. Il Deejay è oggi innamorato di una donna più famosa della bella influencer. Ecco di chi si tratta.

La nuova fidanzata di Andrea Damante

Il cuore di Andrea Damante oggi è tornato nuovamente a battere grazie ad una bellissima donna, più famosa della sua ex Giulia De Lellis. Ricorderete tutti che Giulia e Andrea si sono conosciuti a Uomini e donne quando il Deejay era tronista e l’attuale influencer invece una corteggiatrice.

Dopo la scelta, i due vivono una bellissima storia d’amore durata 4 anni ma che improvvisamente si è conclusa in maniera inaspettata e brusca. In alcune dichiarazioni rilasciate da Giulia De Lellis sui vari settimanali di gossip e anche a Verissimo da Silvia Toffanin, Giulia avrebbe scoperto i tradimenti del suo ex fidanzato Andrea Damante con diverse donne.

Dopo l’ennesima delusione, l‘influencer ha deciso di chiudere definitivamente la storia con lui. La De Lellis che oggi è seguitissima sui social, ha scritto anche un libro dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza‘ che ha venduto milioni di copie.

Oggi Giulia e Andrea hanno intrapreso strade diverse ed entrambi hanno due nuovi compagni. Giulia De Lellis è fidanzata con Carlo Beretta che ha definito in più occasioni l’uomo della sua vita mentre il cuore di Andrea Damante è tornato a sorridere grazie ad una bellissima donna più famosa della sua ex. Vediamo di chi si tratta.

La famosissima nuova fidanzata del Deejay Veronese

Andrea Damante in love. Il cuore del deejay è tornato battere grazie ad una bellissima ragazza, famosissima e seguitissima sui social. La loro relazione è iniziata dopo la fine della burrascosa rottura con Giulia De Lellis.

Oggi Andrea ha voltato pagina ed felice accanto a un’attrice e modella italiana. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di lei, di Elisa Visari. La giovane è una promessa del cinema italiano che ha recitato in alcune pellicole di successo come ‘A casa tutti bene’ per la regia di Gabriele Muccino.

Nel 2018 ha partecipato anche alla serie televisiva Don Matteo 11 nel ruolo di Rebecca e continua ancora oggi a sfilare per le passerelle più importanti d’Italia e del mondo. Elisa e Andrea stanno insieme da diverso tempo e i due sarebbero anche pronti ad allargare la famiglia con un figlio.

La coppia è inseparabile. I due si mostrano sempre sui social insieme. Pare proprio che Cupido, questa volta, abbia fatto colpo. Archiviata dunque la relazione con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha trovato finalmente la donna della sua vita con la quale sembra pronto a mettere su famiglia.