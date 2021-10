Veronica Peparini, sapete chi è il suo ex marito? Eppure è un famosissimo artista

Non tutti sanno che Veronica Peparini, in passato, è stata sposata con un grandissimo artista, da cui ha avuto anche due figli: scopriamo di chi si tratta.

Tutti conosciamo la grande Veronica Peparini, bravissima ballerina e coreografa, grazie alla sua partecipazione come insegnante ad Amici di Maria De Filippi. I telespettatori sono affascinati dal suo talento ma anche dalla sua vita privata che finisce sempre sotto i riflettori.

Veronica Peparini, chi c’era prima di Andreas

Grazie al programma di Maria De Filippi, la vita privata di Veronica Peparini è divenuta molto nota, visto che l’insegnante si è legata sentimentalmente ad Andreas Muller, ex concorrente del talent di cui lei è stata per quell’anno insegnante.

Durante le prove settimanali i due si sono avvicinati molto ed hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Anche se sono stati soggetti a diverse critiche a causa della notevole differenza d’età, infatti, lui ha 23 anni e lei 49 anni.

Per loro le critiche non sono mai state un problema, il loro legame è andato ben oltre la scuola di Amici. Insieme hanno girato l’Italia per svolgere stage, corsi e lezioni e oggi lavorano insieme nel talent di Canale 5: lei come insegnante e lui come ballerino professionista.

Non tutti sanno che prima di Andreas, Veronica Peparini era innamorata di un grande artista, stiamo parlando di Fabrizio Priolli: conosciamolo meglio.

Chi è Fabrizio Priolli

Veronica è stata a lungo innamorata di Fabrizio Priolli e dal loro amore sono nati due bambini: Daniele e Oliva. Nella scorsa edizione di Amici abbiamo avuto modo di conoscere la bambina, dato che si è esibita al serale con una coreografia di sua mamma.

Fabrizio Priolli è nato a Roma ed ha 37 anni e anche lui ha preso parte al talent come ballerino professionista, durante la stagione 2016 – 2017.

L’uomo ha viaggiato in tutto il mondo per poter imparare al meglio ogni tecnica della danza. Nel corso della sua carriera, ha affiancato artisti famosissimi, italiani e non.

Da Kylie Minogue che lo ha voluto con lei durante la realizzazione dell’All the Lover World Tour fino ad Alessandra Amoroso che l’ha scelto per i suoi concerti più importanti.

Il ballerino ha inoltre realizzato progetti che lo hanno visto protagonista insieme alla showgirl per eccellenza Heather Parisi e Kledi, storico ballerino lanciato sempre da Maria De Filippi.

Fabrizio è un artista eccezionale, ha studiato molto per raggiungere un successo simile, questo grazie anche al suo ex cognato che l’ha formato, Giuliano Peparini.

Oggi lui e la sua ex compagna, Veronica Peparini, sono rimasti in ottimi rapporti, si vogliono bene e amano follemente i loro bellissimi bambini.