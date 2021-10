By

Uomini e Donne non andrà in onda, è stata sospesa la messa in onda del dating show di Maria De Filippi: scopriamo il motivo e quando accadrà.

Cambia la programmazione su Canale 5, una decisione che purtroppo ha colpito il celebre programma di Maria De Filippi, Uomini e donne: davvero un brutto colpo per i fan della trasmissione.

Uomini e Donne, salta la puntata: quando e perché

Purtroppo, la famosa trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, leader degli ascolti pomeridiani, non andrà in onda lunedì 11 ottobre 2021.

Una decisione che è arrivata in occasione della finale dell’Italia per la Nations League 2021, infatti, sono previsti dei cambiamenti importanti al palinsesto della rete ammiraglia, per evitare uno scontro tra i programmi e la partita.

Secondo le anticipazioni sui palinsesti di Canale 5 rivelano che il cambio programmazione inizierà domenica pomeriggio, quando alle ore 14:00 non sarà in programma la nuova puntata di Amici 21 con Maria De Filippi.

Il talent show più amato della televisione salterà un turno domenicale proprio per evitare la finale dell’Italia per il terzo e quarto posto di Nations League, in programma alle 15 e trasmessa in diretta televisiva su Rai 1.

Per questo, Amici 21 andrà in onda lunedì 11 ottobre, alle ore 14:45 circa. Di conseguenza, Uomini e donne è stato obbligatoriamente cancellato dalla programmazione. Ma niente panico, perché tornerà in onda a partire da martedì 12, con lo stesso orario e sicuramente ne vedremo delle belle.

Nel frattempo scopriamo cosa ci dovremo aspettare nei prossimi giorni nelle puntate del dating show di Maria De Filippi: i colpi di scena non mancheranno di certo.

Anticipazioni: Maria De Filippi perde le staffe

Secondo le anticipazioni su Uomini e Donne dal 12-15 ottobre 2021, ci sarà spazio per una puntata molto attesa dai fan del programma di Canale 5.

Il tronista Joele Milan sarà cacciato da Maria De Filippi per aver preso in giro la redazione e il resto del programma.

Il giovane è stato ascoltato mentre parlava con una delle corteggiatrici, presenti in studio durante un ballo, e le chiedeva di accordarsi per potersi sentire e vedere fuori dallo studio di Uomini e donne.

Nessuno credeva che quella faccia da bravo ragazzo potesse tramare qualcosa alle spalle di tutti, ma è accaduto e di certo la conduttrice non passerà sopra a questo spiacevole episodio, di conseguenza lo caccerà dallo studio.

Nel corso delle diverse edizioni del programma, abbiamo visto poche volte la De Filippi perdere veramente le staffe, ma sempre secondo le anticipazioni, la regina di Canale 5 si infurierà tantissimo.

Siete curiosi di vedere la puntata? Non ci resta che aspettare con ansia la messa in onda della trasmissione prevista per martedì 12 ottobre 2021.