Roberta Morise e Carlo Conti, la triste verità sulla rottura | Non è come te l’aspetti

Roberta Morise e Carlo Conti sono stati una coppia per tanti anni. All’improvviso arriva però la rottura inaspettata. Svelata finalmente la ragione della fine della loro relazione. Tutti i dettagli.

Quando la coppia composta da Roberta Morise e Carlo Conti è scoppiata, nessuno se l’aspettava. I due si sono detti improvvisamente addio. Dopo tanto tempo arrivano le ragioni reali sulla loro rottura. Scopriamole insieme.

Perché è finita tra Roberta Morise e Carlo Conti

Roberta Morise e Carlo Conti sono stati insieme tanti anni. I due si sono conosciuti quando Carlo conduceva I Raccomandati e lei era una delle coriste più brave del programma.

Lavoreranno insieme anche in altri programmi di successo come L’anno che verrà e L’Eredità doveva la Morise era una delle professoresse. Proprio all’Eredità si conosceranno meglio e scoppierà all’improvviso l’amore.

Nonostante la differenza di età, ben 25 anni infatti li separano, i due si mostravano sempre particolarmente uniti in pubblico e si parlava anche di matrimonio. Inaspettatamente però arriva una doccia fredda: Roberta tramite una dichiarazione del suo legale annuncia pubblicamente che la relazione con Carlo Conti era giunta al termine nonostante i due fossero rimasti in ottimi rapporti di bene e di stima.

L’anno successivo alla separazione da Roberta Morise, Carlo Conti convola invece a nozze con Francesca Vaccaro. Ma cosa è accaduto realmente tra i due? Arriva finalmente la verità.

Il motivo reale della separazione

Qualche tempo fa la bellissima Roberta Morise ha concesso un’intervista a Chi in cui ha parlato della turbolenta storia d’amore vissuta con Carlo Conti e anche delle ragioni che hanno portato i due a dirsi definitivamente addio.

Roberta ha affermato che a un certo punto della loro storia, l’amore per Carlo era scomparso. I due si volevano bene non più come fidanzati ma quasi come fratello e sorella. La passione non c’era più e questo ha spinto entrambi a dirsi addio.

Roberta Morise e Carlo Conti sono rimasti in ottimi rapporti e hanno iniziato delle nuove relazioni. Un anno dopo la separazione dall’ex professoressa dell’Eredità, Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro, una costumista conosciuta a Domenica In, il programma che al tempo conduceva Carlo Conti.

Riguardo invece Roberta Morise, non si hanno oggi molte informazioni. La bellissima corista ha avuto diverse relazioni, l’ultima delle quali con Giulio Fratini.

Dunque nessuna tradimento o litigio all’orizzonte. Semplicemente la passione tra il conduttore e la cantante si è spenta e i due hanno deciso consensualmente di dirsi addio.