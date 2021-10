Questa giovane ragazza oggi è la più ‘criticata’ della tv: indovinato chi è?

By

Questa giovane donna che vedete nella foto è oggi uno dei personaggi più criticati della televisione italiana. Avete capito di chi si tratta? La somiglianza è evidente.

Chi è il personaggio misterioso

Il nostro personaggio misterioso è una ballerina e coreografa di 55 anni. Ha lavorato nel mondo della danza con artisti nazionali e internazionali. Ha studiato presso l’Opera di stato a Budapest e ha debuttato con professionisti come Elisabetta Terabust e Gheorghe Iancu.

È stata anche insegnante di danza in alcune scuole di balletto molto importanti in Italia come La scala di Milano e il teatro San Carlo di Napoli. Ha partecipato nel 2014 a Pechino Express insieme ad un altro coreografo, Corrado Giordani.

Ha preso parte anche al programma Selfie. È la nipote di un famoso cantautore italiano. Avete capito dunque di chi stiamo parlando?

Il personaggio della foto è una famosa ballerina e coreografa italiana. Da tanti anni ricopre il ruolo di professoressa in una delle scuole più amate della televisione italiana, quella di Amici di Maria de Filippi.

Il nostro personaggio misterioso è anche la nipote di un celebre cantautore italiano, Adriano Celentano. Avete capito adesso di chi si tratta? Ovviamente non può che essere lei, la bravissima Alessandra Celentano!

Alessandra Celentano è una professoressa della scuola di Amici dal 2003 e ha debuttato in passato in alcuni dei teatri più importanti d’Italia e del mondo. Si è esibita anche insieme a personaggi famosi della danza come Gheorghe Iancu ed Elisabetta Terabust.

Particolarmente criticata per il suo carattere peperino e per la sua severità, è però molto rispettata nel panorama della danza ed è grazie anche alla sua bravura e professionalità se oggi il mondo della danza può vantare ballerini del calibro di Kledi e Anbeta che hanno avuto una carriera internazionale.

Se confrontiamo il prima e il dopo della professoressa Celentano, possiamo notare che l’insegnante di Amici non è molto cambiata.

Fisico asciutto, naso aquilino, capelli sempre rigorosamente raccolti e sguardo perennemente concentrato, la professoressa di Amici è sempre bellissima. Il tempo per lei sembra essersi fermato.