Lorella Cuccarini senza freni su Matano: il retroscena del clamoroso litigio dopo anni

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, tutta la verità sul loro litigio

Il 26 giugno 2020 è andata in onda l’ultima puntata de La Vita in Diretta, il programma condotto in coppia da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Dopo l’ultima diretta, il duo si è sciolto definitivamente e oggi i rapporti tra la conduttrice e il giornalista sono più tesi che mai.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno condotto insieme La Vita in Diretta nella stagione 2019/2020. I due sembravano essere una coppia (professionale) affiatata, una squadra imbattibile ma la verità è tutt’altra.

Prima di abbandonare la conduzione del noto programma Rai, Lorella Cuccarini ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole e che ha indispettito non poco il giornalista Matano che attualmente è l’unico presentatore della storica trasmissione di Rai 1.

Ma che cosa è accaduto tra i due? Cerchiamo di scoprire le cause di questo divorzio professionale tra il giornalista e la conduttrice.

Le pesanti accuse della conduttrice nei confronti del giornalista

Prima di lasciare la conduzione de La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe e ha attaccato apertamente il suo compagno di squadra, il giornalista Alberto Matano.

L’ex ballerina ha inviato una lettera, un’email per la precisione, ai 102 collaboratori che formano la grandiosa squadra della trasmissione Rai. La Cuccarini si è lamentata del fatto che la squadra di lavoro nella quale è stata inserita non le ha permesso di fare uscire fuori il meglio di lei a causa soprattutto di un compagno di viaggio che non è stato leale nei suoi confronti.

La ballerina non fa il nome ma il riferimento è chiaramente rivolto al collega Alberto Matano nei confronti del quale la Cuccarini fa delle accuse piuttosto pesanti.

Lorella ha dichiarato infatti che il suo compagno di lavoro ha un ego smisurato e si è comportato da vero maschilista nei suoi confronti.

Ecco le parole della Cuccarini:

“Cari compagni di viaggio è arrivato il momento dei saluti, ma prima vorrei condividere con voi ciò che questa avventura ha rappresentato per me.. C’è una prima volta alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente ma con determinazione. Talvolta alternato a incredibili e mai credute dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui…”.

Chiaramente non si è fatta attendere la replica del giornalista che ha affermato di non essere mai stato maschilista nella sua vita e che non ha mai avuto nessun atteggiamento ostile nei confronti della collega Cuccarini.

Oggi i rapporti tra i due continuano ad essere tesi.