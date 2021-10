By

Sappiamo già che al Festival di Sanremo 2022 ci saranno tantissimi cambiamenti. Ma vedremo ancora Amadeus come conduttore e direttore artistico insieme al suo braccio destro Fiorello? Tutta la verità.

Il Festival della canzone italiana, è l’evento televisivo, musicale più importante dell’anno che appassiona ogni volta milioni di persone. In questa settantaduesima edizione ci saranno tantissime novità.

Sanremo 2022, il drastico cambiamento

Uno dei tanti cambiamenti più clamorosi è che non ci sarà più la categoria Nuove Proposte. I due artisti vincitori di Sanremo Giovani, avranno accesso diretto alla gara dei Campioni.

Inoltre, si è abbassata anche la fascia d’età per partecipare ed è tra i 16 e i 29 anni. I 30 artisti selezionati dovranno proporre alla Commissione Musicale due brani inediti, uno per Sanremo Giovani, mentre il secondo sarà presentato, in caso di vittoria, a febbraio nella prossima edizione del Festival.

Mercoledì 15 dicembre, i 12 finalisti di Sanremo Giovani dovranno superare una serie di esami al Teatro del Casinò di Sanremo, in diretta su Rai1.

Dall’1 al 5 febbraio all’Ariston si sfideranno in gara solo i Campioni, trai quali entreranno di diritto i due vincitori di Sanremo Giovani, incoronati nella finale di mercoledì 15 dicembre: insomma una bella sfida.

Chi condurrà la settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana?

Siamo felici di dirvi che sarà nuovamente Amadeus a condurre il Festival di Sanremo. Una bellissima notizia per tutti gli appassionati del programma.

All’inizio il presentatore era indeciso se accettare questo rinnovo, ma la Rete lo ha desiderato a tutti i costi, per via degli ottimi ascolti che sono stati registrati in questi ultimi anni.

Dopo l’annuncio dei rinnovo, Amadeus ha voluto ringraziare il suo affiatato pubblico che l’ha sempre sostenuto con un bellissimo post sui social: “Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito! È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2022.”

Ma il suo migliore amico Fiorello? Amadeus durante una chiacchierata a Porta a Porta con Bruno Vespa, ha confermato anche la presenza del suo braccio destro.

Il conduttore ha detto che Fiorello è come un fratello per lui ed è importante che lui ci sia:

“Gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire’. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto io non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo.”

Ci aspetta una nuova e grandiosa edizione che andrà in onda da martedì primo febbraio a sabato 5 febbraio 2022 su Ra1.