E’ una delle coppie italiane più attive e amate sui social. I due non rinunciano mai al lusso, infatti la casa di Chiara Ferragni e Fedez è un vero sogno.

Non vi stupirete di certo se vi diciamo che la casa di Fedez e Chiara Ferragni sia al di fuori della portata dei comuni mortali. D’altronde la Ferragni è sul podio della classifica degli influencer italiani più pagati.

Chiara Ferragni e Fedez: la famiglia più amata e seguita d’Italia

Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale e Federico Lucia, in arte Fedez, rapper formano insieme la coppia più famosa dei social network degli ultimi anni, ma com’è nato il loro legame?

Lei era già abbastanza famosa sul web, grazie al suo blog “The Blonde Salad”, dove pubblicava ogni giorno tutti i suoi outfit con i vari brand che lei stessa consigliava. Lui invece è uno dei rapper più ascoltati degli ultimi anni, ha anche creato una sua etichetta discografica, la Newtopia.

La loro storia parte nel 2016 quando Fedez scrisse una strofa in cui citava Chiara Ferragni nella sua canzone “Vorrei ma non posto”. Da quel momento ci fu la loro prima chiacchierata sui social, successivamente il loro primo incontro e proprio così sono nati i Ferragnez.

Inizialmente la coppia decise di trasferirsi a Los Angeles, ma dopo poco sono tornati in Italia dove hanno preso in affitto un appartamento a Milano, nella zona più cool della città, City Life.

La casa di lusso dei Ferragnez

A CityLife è possibile acquistare appartamenti di lusso, davvero incredibili. La maggior parte sono abitati da altri personaggi del mondo dello spettacolo e imprenditori.

E’ una zona tranquilla ma ben collegata con il centro e grazie ai servizi di riconoscimento e di portineria, è molto facile tutelare la privacy di ogni abitante del quartiere.

Per questo Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di acquistare un appartamento di oltre 350 metri quadrati situato all’interno del complesso delle residenze Libeskind.

Il bellissimo attico con vista sulla Torre Allianz è posto su due livelli e si caratterizza per le linee sinuose e la cura dei dettagli.

Di certo non è sconosciuta la casa della coppia, dato che ogni giorno condividono la loro quotidianità attraverso i social, dove si possono notare i vari dettagli dell’abitazione.

In molti conosceranno il grande terrazzo con la jacuzzi con una vista mozzafiato, dove la famiglia passa momenti di relax e di divertimento.

Al piano superiore dell’appartamento c’è la famosissima cabina armadio di Chiara Ferragni, dove si può trovare di tutto: dalle statuette dei supereroi alla collezione di borse super costose di lei.

Passiamo alla cucina, dove al centro della stanza troviamo un isola con fornelli elettrici, una moderna cappa e diverse colonne dove riporre vini pregiati.

Per quanto riguarda il salotto si trova in uno spazioso open space in cui è possibile trovare un tavolo da pranzo per otto persone, un grande divano grigio e davanti si trova una gigantesca tv al plasma.

La camera da letto della coppia è abbastanza semplice ed è arredata con mobili di alta qualità. Anche quella dei bambini è semplice e rispecchia la normalità della vita quotidiana.

La casa di Chiara Ferragni e Fedez li rispecchia totalmente, infatti, è un mix di glam e sofisticatezza.