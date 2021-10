Poco fa Carolina Marconi ha mostrato i segni visibili della sua lotta contro il cancro, attraverso il suo seguito profilo Instagram: la foto è impressionante e ha commosso tutti.

Lei è una donna davvero straordinariamente forte, proprio per questo, da tempo ha deciso di condividere con i follower i passi più importanti della sua lotta contro il cancro, sempre con il sorriso sulle labbra e uno spirito positivo.

Carolina Marconi e la lotta al cancro

In molti ricorderanno Carolina Marconi al Grande Fratello nel 2004. La sua vita è molto cambiata e non è la persona di prima.

Oggi è una donna forte che ha vissuto tantissimi momenti difficili a causa di un tumore al seno diagnosticato a marzo.

In più occasioni ha raccontato della sua malattia sui social, mandando sempre dei messaggi di forza e positività:

“Ricordo quando i medici me l’hanno detto: mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. (..) Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa. Mi sono calmata, anzi dovevo farlo per forza e sono rientrata in stanza dai medici che a loro volta hanno cercato di tranquillizzarmi…così metabolizzata la notizia mi sono asciugata le lacrime.”

Il 6 aprile Carolina si è sottoposta a un lungo e doloroso intervento, durante il quale i medici le hanno asportato il tumore e le hanno ricostruito la mammella.

Non si è mai fermata a raccontare la sua storia, i suoi follower l’hanno seguita anche prima di iniziare il ciclo di chemio:

“Ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri. Tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco. Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’ importante è la salute, è quello che mi sento dire tutti i giorni ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa, che è devastante.”

Poco fa, la bellissima modella ha mostrato anche i segni che ha lasciato questa terribile malattia.

La foto straziante della cicatrice al seno

L’ex gieffina ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero dove ha mostrato ai suoi follower la cicatrice al seno dopo l’intervento che le ha permesso di rimuovere il brutto male.

Nella didascalia del post, Carolina ha ripercorso tutti i momenti più difficili di questi ultimi mesi, ringraziando anche tutte le persone che le sono state vicino.

Ha raccontato quando, finalmente, stava per godersi la gioia del poter diventare mamma, ma poi all’improvviso è arrivata la terribile notizia che l’ha travolta:

“Mancava solo la mammografia per sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette (…) Doveva essere il giorno più bello della mia vita perché mancava solo quel benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me … invece è stato il giorno più brutto perché in un attimo la mia vita è crollata di botto.”

Quando i medici le hanno detto “Carolina hai un tumore” lei è davvero rimasta senza parole. Era arrabbiata con se stessa per non essersi sottoposta a dei controlli.

Carolina Marconi, dopo la triste notizia non ha mai smesso di lottare si è aggrappata alla vita ancora più forte: è una donna straordinaria.