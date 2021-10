Le anticipazioni trapelate dalle registrazioni di domenica 26 settembre del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, hanno raccontato di una cacciata del tronista da parte di Maria De Filippi. Ma chi potrebbe sostituirlo? vediamo.

Nessuno pensava che con la sua faccia da bravo ragazzo potesse tramare qualcosa alle spalle del programma, ma la redazione ha scoperto tutto! Scopriamo cosa è accaduto.

Perché Joele è stato cacciato da Uomini e Donne?

Il tronista veneto è stato cacciato, dopo che la redazione ha ascoltato la conversazione avvenuta durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, in cui avrebbe detto alla giovane di accettare il “segui” di un suo amico su Instagram. Tutto questo per potersi sentire di nascosto, violando così le regole del programma e mentendo alla redazione, a Maria De Filippi e al pubblico.

In quel momento, Joele si è completamente scordato che anche durante i balli in studio i microfoni sono accesi. Proprio grazie a questa sua dimenticanza, il programma è riuscito a mascherarlo.

Non è la prima volta che tronisti e corteggiatori facciano accordi di questo genere, ma quando accadono, la padrona di casa perde sempre le staffe, ed è proprio quello che è successo.

Purtroppo le bugie non sono finite qui, perché anche il video di presentazione sarebbe falso. A smascherarlo questa volta non è la redazione di Uomini e Donne, ma la sua ex fidanzata accusata di averlo tradito con un amico.

La ragazza, ha deciso di rivelare la verità sui social, scrivendo: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni.“

Ma comunque sia dopo la cacciata in diretta di Joele, chi potrebbe essere il nuovo tronista?

Chi prenderà il suo posto

Joele Milan è stato costretto ad abbandonare il programma e il web ha deciso di proporre un nuovo tronista, facendo il nome di Matteo Ranieri. E’ una vecchio volto di Uomini e Donne e già da moltissimo tempo i telespettatori sognano di vedere il cestista genovese sul trono, in cerca dell’anima gemella.

Nella scorsa edizione di Uomini e Donne era sceso a corteggiare Sophie Codegoni, attuale concorrente del GF Vip 6. Purtroppo, la loro storia d’amore è giunta al capolinea dopo poche settimane dall’uscita della trasmissione. Non sono rimasti in buoni rapporti, dato che sui social sono avvenuti anche vari scontri.

Ma i fan di Uomini e Donne si sono schierati dalla parte di Matteo e non vedono l’ora di rivederlo. La redazione ascolterà la proposta dei telespettatori? Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate.