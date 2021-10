Avete mai visto dove abita Alessandro Borghese? La casa è dallo stile classico ed elegante

Sapete dove abita il grande Alessandro Borghese, figlio di Barbara Bouchet, cuoco e conduttore? La sua casa è davvero elegante e raffinata, vediamola.

Grazie ai diversi scatti che Alessandro pubblica sul suo profilo Instagram possiamo notare tantissimi dettagli del suo “nido”. Conosciamo meglio uno dei cuochi più amati d’Italia, partendo dalla sua abitazione.

Tutto su Alessandro Borghese

Classe 1976, nato a Los Angeles ed è figlio dell’imprenditore napoletano Luigi e dell’attrice Barbara Bouchet. Sin da piccolo si accorge di avere una vera e propria passione per la cucina così, dopo il diploma all’American Overseas School di Roma, si imbarca sulle navi da crociera, dove lavorerà per tre anni consecutivi.

Successivamente Alessandro inizia a lavorare a Londra, Parigi e San Francisco. Tornato in Italia per frequentare una scuola per sommelier, l’intraprendente chef riparte subito per New York. Farà poi ritorno in Italia per lavorare presso ristoranti di Roma e Milano.

Nel 2004 muove i primi passi in televisione con Cortesie per gli ospiti, un programma sulla cucina e trasmesso su Sky. Da lì la sua carriera spicca il volo grazie anche al suo modo di fare estroverso e divertente, oggi è uno degli chef più famosi d’Italia.

La casa di Alessandro Borghese a Milano

Alessandro vive con sua moglie Wilma e le figlie in un grande appartamento situato nei pressi del centro di Milano. La sua casa è un mix di oggetti antichi e moderni acquistati in diversi viaggi.

La sua camera da letto è stravagante proprio come lui, infatti, il lettone matrimoniale con la testata nera di tessuto si appoggia su un tappeto persiano dalle tinte forti, ma l’attenzione va soprattutto su il lampadario di cristallo nero, davvero molto chic.

Il pavimento scelto è un parquet color miele che ben si sposa perfettamente con il bianco delle pareti. Invece il salotto, ha un parquet marrone scuro a listarelle oblique, dove c’è un divano bianco con un tavolino da caffè.

La casa è circondata da un ampio giardino in cui il gatto persiano della famiglia Borghese può giocare tranquillamente. Il felino è la mascotte della casa, ha addirittura un profilo Instagram.