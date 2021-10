Andrea Iannone svela il dramma che l’ha segnato: “Quello è un lutto che rimane per sempre”

Ecco quali sono state le dichiarazioni choc del pilota di Moto GP ed ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis.

In una recente intervista, Andrea Iannone ha fatto delle incredibili confessioni su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis e ha parlato anche del terribile lutto che ha dovuto vivere.

Il pilota di moto GP parla senza filtri per la prima volta e viene molto apprezzato per questo dai suoi fan.

Andrea Iannone e gli amori famosi

Come tutti sanno, Andrea Iannone ha vissuto varie storie d’amore nel corso della sua carriera. Due in particolare lo hanno fatto finire su tutte le copertine. Stiamo parlando di quelli vissuti con Giulia De Lellis e con Belen Rodriguez.

A proposito di loro, Andrea Iannone ha dichiarato:

““Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia ci sono stato 5 o 6 mesi. Dal gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere.”

In seguito, Iannone ha parlato di un momento davvero complicato della sua vita, che ha dovuto vivere.

Il terribile lutto vissuto da Andrea Iannone

Non tutti lo sanno, ma il pilota di Moto GP ha vissuto un lutto che lo ha segnato dal profondo. E’ così che ne parla:

“Quello è un lutto che resterà dentro per sempre, così come le gioie che porto con me. È stata una cosa inaspettata, che fa male, perché quando fai una cosa in cui credi fin da bambino, non puoi vederla sfumare da un giorno all’altro mentre hai ancora tanto da realizzare.”

Il lutto a cui fa riferimento altro non è che la squalifica dalla Moto GP, che non permette allo sportivo di tornare in sella alla sua moto.