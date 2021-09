Tradimento Anna Falchi, una botta così forte non tutte le donne riuscirebbero a sopportare, e poi da chi!

Quel tradimento che nessuna persona sopporterebbe mai, ancora oggi provoca tantissimo dolore nel cuore di Anna Falchi. Lo sapevate chi ha avuto il coraggio di tradire una delle donne più belle d’Italia? ve lo diciamo noi.

Il tradimento è una delle esperienze più temute e dolorose all’interno della vita di coppia, nonché uno dei motivi più comuni di rottura della relazione, ne sa qualcosa la bellissima conduttrice della nuova edizione del programma “I Fatti Vostri”.

Anna Falchi, quel terribile tradimento

Tempo fa, l’attrice ha confessato di esser stata tradita dal suo ex compagno Fiorello. I due erano una coppia a metà degli anni ’90 e il gossip era letteralmente impazzito per la loro love story.

L’amore è scoppiato nel 1995, quando si sono trovati al Festival di Sanremo, Falchi nel ruolo di conduttrice al fianco di Pippo Baudo e Fiorello in gara tra i Big con il singolo Finalmente tu. Ma come mai la loro relazione è giunta al capolinea? sicuramente avrete già capito il motivo.

L’attrice ha spiegato che durante le riprese della pellicola Giovani e Belli, diretto da Dino Risi, riuscì a liberarsi qualche ora per andare a Milano e fare una sorpresa a Fiorello per il suo compleanno. Purtroppo, appena è entrata in casa, ha visto quello che non avrebbe mai voluto vedere: il suo fidanzato a letto con un’altra.

Da quel giorno lei non lo volle più vedere. E’ stato davvero brutto colpo per la Falchi qualcosa che l’ha segnata per sempre e ancora oggi parlare di questo spiacevole evento fa male al cuore.

Anna Falchi oggi

Nonostante il dolore per il terribile tradimento, lei oggi è una donna realizzata. La showgirl e modella di origini finlandesi ha fatto sognare milioni di telespettatori: una bellezza senza tempo.

Infatti è stata scelta per condurre, insieme a Salvo Sottile, una storica trasmissione della Rai ripartita in questi giorni dopo la pausa estiva, “I Fatti Vostri”. Nel cast è entrata anche Emanuela Aureli.

Anna Falchi, fresca della conduzione di Uno Weekend su Raiuno insieme a Beppe Convertini, in una recente intervista ha raccontato: “Mi avvicino al debutto con grandissimo entusiasmo e una punta di emozione. Riceviamo un’eredità molto forte. La nostra missione è divertirci e fare compagnia al pubblico cercando di raccontare la realtà in una chiave più moderna”.

E’ una donna bellissima e molto intelligente, per questo è super apprezzata dal pubblico italiano. Le sofferenze, il dolore e anche le gioie l’hanno resa una donna forte pronta ad affrontare ogni cosa.