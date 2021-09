Uomini e Donne, ex tronista annuncia la gravidanza: nessuno se lo aspettava

Ecco che un’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha rivelato di essere in dolce attesa di un bebè: i fan sono in visibilio.

Un’ex amatissima tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere incinta.

I fan non stanno nella pelle che la donna dia alla luce il piccolo primogenito.

Ex tronista annuncia la gravidanza

In questi giorni, un’ex amatissima tronista di Uomini e Donne, programma di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha annunciato di essere incinta del suo compagno.

La donna si è mostrata felicissima della notizia: diventerà madre per la prima volta!

Se siete curiosi di scoprire di chi si tratta, non vi rimane che continuare a leggere, perché ve lo sveliamo di seguito!

Ecco chi è la tronista incinta

La tronista incinta in questione altri non sarebbe che Giulia Quattrociocche.

La giovane ha annunciato di essere in stato di gravidanza attraverso alcune foto pubblicate sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐆𝐈𝐔𝐋𝐈𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐓𝐓𝐑𝐎𝐂𝐈𝐎𝐂𝐂𝐇𝐄 🕷 (@giu.quattrociocche)

La reazione dei fan non si è fatta attendere. La donna è stata raggiunta da incredibili messaggi di auguri da parte dei suoi followers su Instagram, che sono quasi 15mila.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐆𝐈𝐔𝐋𝐈𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐓𝐓𝐑𝐎𝐂𝐈𝐎𝐂𝐂𝐇𝐄 🕷 (@giu.quattrociocche)

Giulia Quattrociocche sta vivendo felicemente il suo amore con il compagno. Ne è passato di tempo da quando cercava stabilità all’interno del dating show di Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐆𝐈𝐔𝐋𝐈𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐓𝐓𝐑𝐎𝐂𝐈𝐎𝐂𝐂𝐇𝐄 🕷 (@giu.quattrociocche)

Ora la donna è in attesa del suo primogenito, che noi tutti non vediamo l’ora che metta al mondo. Somiglierà alla mamma o al papà? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.