Loretta Goggi insultata sui social, la dura reazione della cantante

Ecco in che modo ha reagito la storica cantante di Maledetta primavera dopo essere stata attaccata sui social.

Loretta Goggi ha scritto un lungo post sui social che è diventato immediatamente virale.

La reazione della donna è avvenuta a seguito della sua esibizione ai Seat Music Awards.

Loretta Goggi attaccata sui social

Qualche giorno fa è andato in onda in tv il Seat Music Awards, lo show che ha premiato artisti e personalità che in qualche modo hanno contribuito al miglioramento del settore discografico e musicale italiano.

Tra questi, anche Loretta Goggi, che si è presentata con un look particolare e si è esibita in playback in occasione dell’anniversario di Maledetta Primavera, il suo storico brano.

Immediatamente, gli haters si sono scagliati contro di lei, accusandola di essersi mostrata con un look eccessivo e di aver cantato in playback in maniera insensata.

La dura reazione di Loretta Goggi

La reazione di Loretta Goggi non si è fatta attendere.

“Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera. Un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto.”

E poi ancora:

“E non certo per parlare di trucco (mi trucco da sempre da sola e mi piace quello scelto per quest’anno, inutile criticarlo no? Lo cambio secondo il mio spirito), di vestito da pagliaccio (uno splendido abito di Etro!), di chirurgia estetica (vi sfido a trovare sul mio volto, vicino alle orecchie o fra i capelli cicatrici in proposito, confesso che ho preso un chiletto però), di playback (usato da tutti, tranne che da chi essendo un cantante di professione ha potuto portare la sua band o suonare un suo strumento).”

E voi cosa ne pensate?