Con $ 114 miliardi Jeff Bezos è ancora in cima alla lista Forbes 400

Forbes 400: il patron di Amazon è ancora l’uomo più ricco del mondo

Jeff Bezos è ancora in cima alla lista dei 400 “Paperoni” più ricchi in America, anche dopo aver ceduto 38 miliardi di dollari di azioni a sua moglie McKenzie, in seguito al divorzio. Bezos possiede ancora circa il 12% del capitale di Amazon.

Jeff Bezos è ancora al top con un patrimonio di $ 114 miliardi. Nonostante il costoso divorzio degli ultimi anni, che lo ha visto regalare a sua moglie McKenzie circa il 4% del valore totale del colosso dell’E-Commerce, Bezos si riconferma sul podio dei 400 uomini più ricchi di Forbes.

Oltre alla partecipazione in Amazon, i Bezos possiedono altre proprietà e attività in tutta l’America.

Molti esperti di borsa ipotizzano addirittura che Amazon potrebbe valere $ 5.000 per azione entro il 2025.

Jeff Bezos è leader indiscusso di Amazon, uno dei colossi delle società tecnologiche (Microsoft, Google, Apple).

Jeff Bezos: 20 anni di innovazione tecnologica

Amazon è stata fondata il 5 luglio 1994 da Jeff Bezos dopo aver abbandonato la società di gestione degli investimenti, D.E Shaw and Co., che incorporò con il nome Cadabra Inc., cambiando la ragione sociale in Amazon.

La società che ha iniziato con la vendita di CD, hardware e software per computer, video e libri è esplosa con il trascorrere dei decenni.

Nel 1999, valeva 7,6 miliardi di dollari e la società aveva già conquistato quote di mercato.

Nel 2000, con lo stock in calo del 79% circa, Amazon valeva circa $ 4,7 miliardi.

Nel 2006, è stata introdotta la divisione Amazon Cloud Services e, successivamente, è stato lanciato Kindle, un e-reader da $ 399.

Nel 2010, è stato battezzato Amazon Studios e nel 2014 è stato introdotto l’assistente virtuale Amazon Alexa, che nel tempo si è esteso a una vasta gamma di dispositivi.

Nel 2015, Amazon ha aperto il suo primo negozio al dettaglio. Il patrimonio netto di Bezos era di circa $ 47 miliardi. Alla fine del 2017, è stato lanciato il video Amazon Prime in risposta ad altri servizi di streaming.

Nel 2018, Jeff Bezos contava un patrimonio netto di $ 160 miliardi.