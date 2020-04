Non sempre siamo sicuri di mettere fine ad una relazione. Il motivo? Non sappiamo se è finito veramente l’amore: ecco 10 segnali rivelatori

Quando sei accanto ad una persona da molto tempo, potrebbe arrivare un momento in cui ti chiedi se il tuo cuore prova ancora lo stesso sentimento di quando vi siete incontrati e se sei ancora innamorato come un tempo. La convivenza, i bambini o lo stress del lavoro vanno, a poco a poco, a creare una situazione di stress che potrebbe creare confusione.

Può accadere molto spesso che, con il passare del tempo, possa cambiare il modo in cui due persone vivono la coppia e lo stare insieme. Questo non vuol dire per forza che ci siano problemi tra di voi ma è opportuno chiedersi se si continua a provare un sentimento genuino verso chi ci sta accanto.

10 segni per scoprire se sei ancora innamorato del partner:

Dato che tutti abbiamo vissuto una situazione simile, in cui siamo arrivati a mettere in dubbio il nostro amore, ecco alcuni segni che ti aiuteranno a sapere se sei ancora innamorato. Metti la tua relazione alla prova.

1. La colonna sonora della tua vita

Vai in macchina da solo a lavorare e suona quella canzone con cui hai passato tanti bei momenti. Se la tua prima reazione è di alzare il volume e viaggiare con la mente indietro nel tempo ritornando ai ricordi che vi legano … sei ancora cotto/a!

2. A cena con gli amici

Esci a bere qualcosa con i tuoi amici e non si parla di niente di particolare ma quando poi arriva la tua ordinazione e provi qualcosa di delizioso, magari un hamburger al formaggio squisito o del cibo spazzatura irresistibili, pensi immediatamente: “Qui dovremmo tornarci insieme. ”

3. Affrontare le crisi

Se tutti intorno a te parlano di problemi, circostanze avverse da risolvere ma invece di pensarci, la prima cosa che ti viene in mente di fare è fiondarti sul tuo cellulare per inviare un whatsapp al tuo partner dicendogli quanto lo ami.

4. Baci sporadici

Sì, gli dai un bacio ogni mattina prima di uscire di casa e un altro quando vai a dormire, ma quel gesto è così automatico, maturale che ormai le farfalle nello stomaco non le senti neanche più. Ma che dire di quel bacio che ti dà mentre sei assorta/o nei tuoi pensieri?

5. Odori che lasciano una traccia

Se vai in metropolitana, sull’autobus o cammini per strada e un/a ragazzo/a ti passa accanto. Piuttosto che guardarlo finisci con annusare la scia che lascia il suo profumo, lo stesso del tuo partner. Ma non ti giri a guardalo, prendi il cellulare per scriverli: sei ancora pazzo di lui/lei.

Gelosia e progetti insieme: segnali chiari

6. Vacanze, con chi le progetti? Le vacanze si stanno avvicinando, con chi stai pensando di organizzare un viaggio per rilassarti e staccare la spina? La risposta ti svela tutto.

7. Piccoli dettagli

Immagina la situazione, entri in un negozio di gadget della tua città e non ti fermi a vedere un sacco di “stronzate” che si adatterebbero perfettamente alla decorazione della tua casa. Finora tutto è normale, ma continui a cercare e, all’improvviso, ti imbatti in qualcosa che metti subito nel carrello e che compri anche solo per vedere la sua reazione.

8. La proposta di matrimonio ti fa sognare

È inevitabile! Ogni volta che vedi notizie in TV o su internet un ragazzo che con un anello dichiara il suo amore e l’intenzione di sposare la sua amata finisci per pensarlo all’altare.

9. Chiamata sfogo

Ti hanno appena detto al lavoro che sei stato licenziato o bocciato ad un esame. Una grande delusione, sei di pessimo umore e non sai chi chiamare per prendere un caffè con te per sfogarti. Beh, sì, lo sai, chiami lui/lei.

10. Whatsapp: immancabile il messaggio di buongiorno

Comunque sia andata la giornata non può mai mancare il messaggino di buon inizio della giornata. Se hai voglia di inviarlo a lui/lei piuttosto che a tutti gli altri amici in rubrica un motivo c’è!