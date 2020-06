Avete una lavastoviglie? Purtroppo non tutto può essere messo questo elettrodomestico. Il motivo? Potrebbe essere pericoloso.

Saremmo persi senza la nostra lavastoviglie. Ci risparmiano innumerevoli ore ogni settimana a lavare stoviglie con spugna e detersivo e possiamo, così, trascorrere il nostro tempo a fare ciò che è veramente importante, come trascorrere del tempo con la nostra famiglia, uscire con gli amici e – perché no – guardare Netflix.

Ci sono, però, alcuni oggetti che non vanno assolutamente inseriti nella lavastoviglie, al fine di non provocare danni all’apparecchio. Non lo sapevi? Bene: questo è il momento di essere consapevole, al fine di non spendere soldi extra per acquistare una nuova lavapiatti e per evitare che – durante il lavaggio – alcuni utensili vengano danneggiati.

1. Coltelli affilati: Hai pagato un sacco di soldi per quel fantastico coltello da chef, non lasciare che la lavastoviglie si deformi o opacizzi la sua lama!

2. Pentole e padelle antiaderenti: Se vuoi che le tue pentole e padelle antiaderenti rimangano effettivamente antiaderenti, probabilmente dovresti lavarle a mano, per evitare di danneggiarle.

3. Ghisa: Mai, mai e poi mai mettere la ghisa nella lavastoviglie. Una padella in ghisa ben stagionata è un’opera d’arte e detergenti forti la distruggeranno immediatamente.

4. Cristallo: Il cristallo e il vetro soffiato a mano sono sensibili al calore, quindi metterli in lavastoviglie probabilmente li scheggerà, per non parlare del fatto che detergenti aggressivi faranno perdere loro brillantezza.

5. Bicchiere color latte: La lavastoviglie potrebbe strofinare incisioni inestimabili e causare scolorimenti al vetro di colore chiaro.

6. Qualunque cosa di legno: Lava a mano tutti i cucchiai di legno, ciotole e taglieri: il calore della lavastoviglie potrebbe farli deformare. I detergenti aggressivi, inoltre, potrebbero anche danneggiare la finitura di oggetti in legno.

7. Pentole e tazze di rame: Tieni questo tipo di oggetti lontani dalla lavastoviglie. Pentole, padelle e tazze di rame, infatti, vanno lavati a mano al fine di preservarne la brillantezza.

8. Misurini stampati: L’acqua calda della lavastoviglie sbiadirà i segni presenti sui lati dei misurini, rendendoli inutili. Non stiamo dicendo che devi sempre lavare a mano i tuoi misurini, ma lavarli a mano – di tanto in tanto – aumenterà la loro longevità.

9. Articoli vintage: Le stoviglie di tua nonna potrebbero andare bene in lavastoviglie, ma potrebbero anche essere danneggiate dal lavaggio dell’apparecchio, soprattutto se particolarmente old style. Probabilmente è meglio non rischiare e lavare a mano tutto ciò che è speciale per te e che abbia un certo valore affettivo.

10. Coltelli a manico vuoto: Le maniglie vuote non sono abbastanza robuste da resistere al calore di una lavastoviglie: molto probabilmente, alla fine del ciclo, si scioglieranno o si deformeranno, pertanto dovrai buttare tutto e – forse – rischierai di danneggiare anche la lavastoviglie.