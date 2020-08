Vis a Vis, perché Zulema Zahir non appare mai nuda? L’attrice spiega il motivo per cui non mostra il suo corpo

Vis a Vis, perché Zulema Zahir non appare mai nuda? L’attrice spiega...

Zulema Zahir non appare mai nuda, scopriamo il motivo per cui il personaggio di Vis a Vis interpretato dall’attrice Najwa Nimri non si mostra mai senza veli

Zulema Zahir è tra i pochi personaggi della serie tv “Vis a Vis – Il prezzo del riscatto” a non recitare nuda. Il pubblico si è spesso chiesto come mai, nonostante pensasse si trattasse di un caso.

In realtà c’è un motivo ben specifico per cui Zulema non si mostra mai senza veli. Si tratta di una precisa richiesta avanzata dall’attrice Najwa Nimri agli sceneggiatori. L’imbarazzo di recitare senza vestiti addosso non c’entra nulla, scopriamo qual è il vero motivo…

Zulema Zahir non compare mai nuda

Vis a Vis è una delle serie tv più disinibite degli ultimi anni. Protagoniste sono Zulema Zahir, per l’appunto, e Macarena Ferreiro. Il fortunato telefilm spagnolo, diventato tra i più visti dell’ultimo periodo in Italia grazie a Netflix, propone una ben nutrita serie di nudi.

Molti sono i nudi presenti puntata dopo puntata, necessari per mostrare dinamiche come quelle saffiche tra le prigioniere in carcere o frutto di violenza.

Le giovani attrici protagoniste si ritrovano, quindi, a comparire nude spesso e volentieri. Tutte, tranne Zulema Zahir, nonostante sia un personaggio di primo piano.

Non si tratta di un caso, ma dietro questo fatto si nasconde una ragione ben precisa.

Il rifiuto dell’attrice

L’attrice non è imbarazzata nel mostrarsi senza veli, ma ha voluto comunque proteggere il suo personaggio dal nudo per motivi di sceneggiatura. La donna, infatti, voleva evitare di apparire fragile. per dare maggiore credibilità al suo ruolo da cattiva.

“non volevo che Zulema apparisse in scena nuda, perché non volevo che apparisse fragile. Il mio corpo infatti è molto piccolo e gracile, molto femminile, non ho un corpo mostruoso.”

Questa la motivazione, quindi, che ha spinto l’attrice a rifiutare di girare le scene in cui sarebbe dovuta apparire nuda.