Paura per Zucchero, operato d’urgenza in Texas: come sta il cantautore dopo l’intervento

Paura per Adelmo Fornaciari. Il cantautore Zucchero operato d’urgenza in Texas per un malore: come sta dopo l’intervento chirurgico

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è uno dei cantanti più amati del panorama musicale nazionale e internazionale.

Autore e interprete di grandi successi come ‘Così Celeste’ si trovava attualmente in Texas per lavoro.

Il cantautore però ha accusato un malore durante la sua trasferta, per il quale è stato necessario il trasporto in Ospedale e un intervento d’urgenza. Ecco cosa è accaduto.

Zucchero trasportato d’urgenza in ospedale

Il cantautore emiliano è stato trasportato in queste ultime ore in Ospedale, mentre si trovava ad Amarillo capoluogo della contea di Potter nello Stato del Texas, per motivi lavorativi.

Adelmo Fornaciari conosciuto meglio come Zucchero, ha iniziato ad accusare improvvisamente dei fortissimi dolori all’addome, che lo hanno condotto al Pronto Soccorso della struttura Ospedaliera più vicina per farsi visitare.

Zucchero, necessario un intervento di urgenza

Dopo la trafila medica e burocratica, il cantautore è stato sottoposto alla visita. I medici gli hanno così diagnosticato un attacco di appendicite, per il quale è stato necessario un intervento chirurgico risoltosi per il meglio.

Fortunatamente nulla di grave, solo una grande paura per Zucchero, il quale pare che abbia ricevuto anche una piccola sorpresa da parte del personale medico, fan del cantautore emiliano, che lo ha subito riconosciuto pur presentandosi con il suo vero nome, Adelmo Fornaciari.

Durante l’intervento infatti, con grande sorpresa del cantante, è stata mandato in onda uno dei suoi più grandi successi ‘Senza una donna’.