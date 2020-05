Zucchero di canna: ecco tutti i benefici per la salute

Lo zucchero di canna è un tipo molto popolare di zucchero, usato in tutto il mondo a causa dei benefici per la salute.

Poiché lo zucchero di canna è prodotto in un processo chimico diverso dallo zucchero bianco, ha una struttura chimica diversa e i nostri corpi reagiscono in modo leggermente diverso a questo.

Questa sottile differenza rende lo zucchero di canna molto attraente per le persone che vogliono riequilibrare la dieta, mantenersi in salute e ottenere alcuni dei suoi numerosi benefici.

Struttura nutriente

Lo zucchero di canna viene prodotto lasciando che alcune melasse zuccherine che rimangono nella sua struttura, lasciando il prodotto finale in uno stato più naturale che non è arricchito con additivi industriali

(come anidride solforosa, acido fosforico, idrossido di calcio e carbone attivo).

Questi additivi non sono necessari per essere presenti nello zucchero e la loro presenza disturba l’odore e il colore dello zucchero naturale.

Inoltre, il processo industriale che rimuove tutte le tracce di melassa elimina quasi tutta la presenza di calcio, ferro, magnesio, potassio e fosforo, che possono aiutare il tuo corpo a raggiungere l’equilibrio minerale.

Idratazione

La presenza di melassa nello zucchero di canna conferisce più idratazione, il che consente di avere molta più libertà nella progettazione di ricette che ti daranno prodotti più densi e umidi.

Più sapori e consistenze

Qualsiasi cuoco competente può dirti che lo zucchero bianco raffinato ha ben poco del suo sapore e della sua consistenza, ma molte varianti di zucchero di canna ne sono piene.

Razione di dolcezza

Gli zuccheri marroni e bianchi hanno quasi la stessa razione di dolcezza e possono essere mescolati o cambiati l’uno con l’altro nelle tue ricette.

Protezione della pelle

La consistenza naturale della variante di canna ricorda quella della sabbia bagnata ma è più abrasiva e in grado di rimuovere solo le cellule morte della pelle e i materiali che ostruiscono i pori dal tuo corpo.

Per questo motivo può essere usato con successo come trattamento per la pelle, una leggera crema idratante e un veicolo di vitamina B che proteggerà la pelle dagli effetti dell’invecchiamento.

Contenuto calorico e benefici del sangue

Come lo zucchero bianco, lo zucchero di canna può anche aumentare l’energia del tuo corpo per brevi periodi di tempo, dandoti forza e una sveglia temporanea nei momenti in cui ti senti debole.

Tuttavia, poiché non ha sostanze nutritive, gli zuccheri possono fornire energia solo in brevi periodi, dopodiché non ne abbiamo più bisogno.

Questo effetto è causato dall’abbassamento dei livelli dell’ormone serotoninico naturale.

Zucchero di canna vs zucchero bianco: qual è la differenza?

Secondo il Dr. Rupali Datta, nutrizionista clinico, “Sia lo zucchero bianco che lo zucchero di canna sono simili, dal punto di vista nutrizionale e anche dal punto di vista calorico. L’unica differenza sta nel sapore, nel colore e nel processo che entrambi attraversano“.

Fondamentalmente, lo zucchero di canna è lo zucchero bianco con melassa ed è considerato zucchero grezzo soprattutto perché subisce una minore trasformazione chimica rispetto allo zucchero bianco.

Sia lo zucchero bianco che lo zucchero di canna sono simili, dal punto di vista nutrizionale e anche dal punto di vista calorico.

Mescolando i cristalli di zucchero bianco con quantità di melassa si ottiene uno zucchero bruno morbido e grumoso.

Sia gli zuccheri bianchi che quelli marroni possono essere scambiati nelle ricette considerando che sono quasi simili in calorie e valore nutritivo.