Lo zucchero è un veleno: ecco 5 valide alternative per non rinunciare alla dolcezza

Lo zucchero è un veleno: ecco 5 valide alternative per non rinunciare...

Non vuoi più usare lo zucchero come dolcificante? Ecco 5 valide alternative altrettanto valide.

Il quindici percento delle calorie deriva da zuccheri aggiunti. Anche se i nostri corpi hanno bisogno di glucosio per sopravvivere, un eccesso di zucchero è spesso legato all’obesità.

Per ridurre il consumo di questo alimento, utilizza – invece – queste cinque alternative naturali.

Miele grezzo

Il miele è composto principalmente da acqua, fruttosio e glucosio. La sostanza appiccicosa è più dolce dello zucchero, quindi ne è necessario meno per addolcire il cibo.

Stevia

Questo dolcificante naturale ha iniziato a diventare una vera moda, di recente. La pianta di stevia è originaria del Sud America ed è stata usata come dolcificante naturale per centinaia di anni.

Il dolcificante è 200 volte più dolce e può essere un sostituto dello stesso nelle ricette.

Molte aziende tradizionali stanno incorporando la stevia nei loro prodotti come Pepsi e Coca-Cola, visto che il dolcificante è privo di calorie.

Datteri

Sorprendentemente, i datteri sono uno dei migliori sostituti dello zucchero bianco.

Il frutto è ricco di zucchero e fibre, ma offre un sapore più simile al caramello.

Lo zucchero dei datteri, che può essere trovato in molti negozi di alimentari, viene usato come sostituto della versione semolata o marrone.

I datteri grezzi miscelati fungono da legante per i biscotti fatti in casa pur essendo deliziosi nei frullati. Infine, lo sciroppo di datteri fatti in casa può aggiungere un delizioso sapore di caramello al tuo caffè mattutino.

Purea di frutta

I frutti passati, come banane o salsa di mele, possono essere usati come sostituti dello zucchero naturale in cottura.

Oltre a rendere le tue ricette più appetitose, sfrutterai lo zucchero naturale del frutto invece di utilizzare il dolficificante raffinato.

Sciroppo d’acero

Lo sciroppo d’acero può essere trovato in quasi tutti i supermercati.

Lo sciroppo può essere utilizzato in varie ricette e contiene antiossidanti che supportano il sistema immunitario del tuo corpo, oltre a diverse vitamine e minerali.

Assicurati di acquistare il vero sciroppo d’acero, tuttavia e non il dolcificante artificiale.