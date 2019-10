Halloween: come diventare spaventosamente bella con la Zucca

Di solito usiamo le zucche paffute per intagliarle al fine di festeggiare uno spaventoso Halloween. E se le usassimo per la nostra bellezza?

Zucca è ricca di vitamine e nutrienti che possono essere sfruttati per la cura della pelle e incrementare la nostra bellezza.

Rimedio per la pelle grassa

Le proteine ​​della zucca possono rimuovere le tossine e le impurità che ostruiscono i pori e lasciano la nostra pelle grassa.

Per trattare la pelle lucida, mescola un cucchiaio di purea di zucca con un cucchiaino di aceto di mele, quindi applica la pasta sulla pelle umida, risciacqua e concludi con la crema idratante.

Tratta la secchezza

Esfolia con la zucca per lasciare il tuo viso morbido ed elastico. Aggiungi due cucchiaini di purea di zucca cotta o in scatola a mezzo cucchiaino di miele e un quarto di cucchiaino di panna montata.

Mescola e applica la pasta in modo uniforme, evitando gli occhi. Lasciare agire per 10-15 minuti prima di risciacquare e idratare.

Trattamento localizzato

Se soffri di imperfezioni loocalizzate, scegli prodotti contenenti estratto di zucca, che contiene vitamina E.

Questo favorisce la salute della pelle riducendo le dimensioni dei pori e prevenendo fastidiosi brufoli.

Per un toner naturale anti-macchia, strofina la carne interna sul viso due volte al giorno dopo la pulizia.

Ripara le labbra

È uno dei migliori balsami per labbra naturali. Per preparare un balsamo per labbra rimpolpante, metti sei cucchiaini di olio di cocco e tre cucchiai di cera d’api grattugiata in un bagnomaria.

Una volta sciolto, aggiungi un cucchiaino di purea di zucca, due cucchiaini di spezie di zucca e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Mescola bene.

Unghie più sane

I nutrienti contenuti in essa possono anche aiutare a rafforzare le unghie morbide e fragili, rendendo i semi un ottimo spuntino.

Ricca di vitamina E, proteine, zinco e fibre, la zucca ha anche una formazione alcalina, che aiuta a combattere l’infiammazione nel corpo.

Capelli più forti e sani

Minerali e flavonoidi rendono le zucche uno dei migliori balsami naturali per capelli. Prendi due tazze di zucca tritata, un cucchiaino di olio di cocco, un cucchiaio di miele e un cucchiaio di yogurt. Passa nel frullatore, quindi aggiungi olio di cocco o miele per renderlo liscio.

Applicare la pasta sui capelli puliti e umidi, lasciare agire per 15 minuti, quindi risciacquare con acqua.