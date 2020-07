Vite al Limite, pesava 315 kg per colpa del marito: oggi Zsalynn Whitworth è irriconoscibile!

Una delle protagoniste del programma. La storia di Zsalynn Whitworth ha appassionato moltissimi telespettatori, ecco com’è oggi

Vite al limite: Zsalynn Whitworth, nuovo fidanzato dopo la perdita di peso

Zsalynn Whitworth, star di Vite al limite, continua a fare passi avanti nella sua vita e continua il suo viaggio per perdere peso, dopo aver lasciato l’ex marito Gareth.

L’anno scorso, Starcasm ha dato la notizia che la donna ha un nuovo amore; siamo felici di riferire che Zsalynn e il suo nuovo uomo sono ancora insieme e sembrano più felici che mai.

Quando i telespettatori del programma hanno conosciuto, per la prima volta, Zsalynn, aveva già raggiunto un certo grado di fama, grazie ai media nazionali che raccontavano la sua storia.

Zsalynn si è schierata contro il suo ex partner Gareth, che ha apertamente riconosciuto che preferiva sua moglie con un peso malsano, tanto da portarla al fast food dopo essere stata sottoposta a un riuscito intervento chirurgico per la perdita di peso.

Zsalynn Whitworth parla dell’ex Gareth

Zsalynn Whitworth – come vi anticipavamo – ha un nuovo compagno. La star di Vite al limite. In merito all’ex marito Gareth, ha dichiarato quanto segue:

“So che molte persone hanno posto domande sul fatto che mio marito sia davvero orribile nella vita reale o se fosse solo un montaggio, ma ad essere sincera, il montaggio lo ha fatto sembrare un angelo. È difficile per me parlare di lui. Sento che mi ama nell’unico modo in cui sa fare. Sento di meritare probabilmente un diverso tipo di amore. E forse un giorno può cambiare o io posso cambiare”.

Non è tutto perduto: al di là dei problemi, la donna ha ricostruito la sua vita, anche con un nuovo uomo accanto.

Zsalynn Whitworth, un nuovo amore

Certo, il divorzio da Gareth non ha risolto tutti i problemi di Zsalynn. Come ha spiegato durante la sua più recente partecipazione a Vite a limite e poi…, deve attenersi a una nuova dieta sana ed esercizio fisico e per lei è stata una lotta, visto che – per anni – ha fatto l’esatto contrario. E con la sua ritrovata libertà sono arrivati avversari inaspettati: solitudine e depressione.

“Stare da sola molto tempo è stato un po’ un adattamento per me, quindi ho lottato visto che sono diventata depressa da quando non vedo [mia figlia] Hannah”

ha detto Zsalynn nell’episodio del 2016.

“Ed essere da solaha reso ancora più difficile gestire le mie voglie”.

La star del programma del dottor Nowzaradan ha un nuovo compagno e – pare – siano felici insieme come dimostrano le foto che pubblica la donna su Instagram.