Zoo di Napoli, la felice e commovente nascita di un Gibbone Siamango

Allo zoo di Napoli si ripete un miracolo avvenuto 3 anni fa: è nato un cucciolo di gibbone siamango. Si tratta di una specie in via d’estinzione.

Il gibbone siamango, è una scimmia che solitamente abita le regioni montane della Malesia e di Sumatra. Nello zoo di Napoli cittadino si è ripetuto un evento particolare, cioè è nato un cucciolo della specie ormai in via d’estinzione. Il primo cucciolo è stato Gennarino, nato a fine 2017. Il siamango partorisce un cucciolo ogni 2 o 3 anni dopo 7-8 mesi di gestazione.

Il cucciolo senza nome

Il piccolo non ha ancora ricevuto un nome ma è il fratellino del più famoso Gennarino, che ha quasi tre anni. Con ogni probabilità a sceglierlo saranno gli addetti allo zoo napoletano sito a Fuorigrotta.

Il piccolo siamango è in ottime condizioni di salute. Ha un mantello morbido di colore nero lucido, con un po’ di pelo bianco sul mento. La gola e la faccia sono prive di pelo e sono nere. Questa specie scende in rari casi a terra, abita per lo più sugli alberi, saltando di ramo in ramo.

Una particolarità di questa scimmia è il fatto che quando scende a terra, cammina in posizione eretta, in maniera del tutto simile a noi. In età adulta raggiunge circa il mento e mezzo d’altezza, con una’apertura di due metri delle braccia. Il loro peso è compreso tra i 6 ed i dieci chili. La sua alimentazione è erbivora, mangia foglie ma anche frutti, insetti, uova e piccoli invertebrati.

Come detto, si tratta di una specie in via d’estinzione, minacciata dall’uomo nella zona circoscritta in cui vive. Il problema principale è il disboscamento e la conseguente invasione umana. Sono visibili all’interno dello Zoo di Napoli e sul suo canale youtube