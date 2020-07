Zona bikini: 5 trucchi per una rasatura perfetta, senza inestetismi

Tutte le donne d’estate si radono la zona bikini. Come fare per togliere tutti i peli e non avere spiacevoli conseguenze? 5 Trucchi

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, è tempo di parlare della cura delle parti intime. Sia che tu tagli i peli o li elimini totalmente, è importante prendersi cura delle zone inferiori.

Se stai pensando di prendere il tuo rasoio e togliere tutti i peli presenti nella zona bikini, ecco cinque cose da sapere prima della rasatura.

Cosa devi sapere prima di raderti

La rasatura e la cera possono produrre risultati simili

Anche se la ceretta può aiutare a rallentare la crescita dei peli, è molto più dolorosa. La rasatura è altrettanto efficace quando si tratta di rasare la zona bikini e può essere trattata a casa.

I peli incarniti potrebbero uscire

Questi fastidiosi piccoli dossi non sono pericolosi ma possono essere sgradevoli. L’uso di una crema depilatoria creata appositamente per la zona bikini può aiutarti a evitare la comparsa di peli incarniti. Puoi anche acquistare prodotti da applicare all’area per ridurre l’aspetto dei dossi dopo la rasatura.

Radersi tutti i peli pubici potrebbe non essere ottimo per la salute vaginale

I tuoi peli pubici agiscono come una barriera tra le parti della vagina e i batteri – proprio come il modo in cui le ciglia proteggono gli occhi dallo sporco. Se insisti a eliminarli tutti, assicurati di mantenere l’area pulita in ogni momento.

Altri trucchi utili

Evita il rasoio e prendi le forbici

Se non vuoi optare direttamente per la rasatura o la ceretta, sappi non è necessario! Tagliare o radere leggermente i peli intorno alla zona bikini può aiutare a domarli efficacemente per i mesi che trascorrerai in bikini.

Non rimuoverli tutti in una volta

Se non ti sei mai rasata prima, inizia con la rasatura ai lati vicino alla tua linea bikini. Successivamente taglia i peli più lunghi o opta per una rasatura a striscia al centro della vagina.