Qual è la tua arma di seduzione con gli uomini dello zodiaco? La risposta è proprio nel tuo segno zodiacale! Non lo avresti mai immaginato, vero?

Lo zodiaco non è solo personalità ma anche seduzione, conquista e caratteristiche che fanno girare la testa agli uomini. E la tua, qual è?

L’arma di seduzione dello zodiaco

La seduzione non è innamoramento, o almeno è una prima fase che tutti prima o poi passiamo anche più volte. Inutile dire che nello zodiaco i segni siano qualcosa di forte che ti porta a scoprire lati di te che ancora non conoscevi.

In questo caso non parliamo di caratteristiche o personalità, ma di quell’arma che hai solo tu per sedurre gli uomini. Sei pronta a scoprirlo?

Di che segno sei? Scopri cosa fa colpo di te sugli uomini

Tu non devi fare nulla, se non dirci il tuo segno zodiacale e scoprire quale sia la tua particolare arma di seduzione che usi per far girare la testa agli uomini.

Avresti mai pensato di essere così?

Sei un Ariete?

Gli uomini sono attratti dalla tua sicurezza e carattere. La tua femminilità non è usuale ed è molto particolare: sai bene cosa vuoi dalla vita e come lo mostri fa girare la testa a tutti quanti.

Attiri l’attenzione su di te con pochi semplici gesti e gli uomini ti trovano semplicemente unica in ogni cosa che fai.

Sei un Toro?

Questo segno zodiacale ha la caratteristica di essere passionale non solo nell’intimità, ma anche nelle amicizie e relazioni in genere. Sei pronta a lottare per il tuo uomo e chiunque resta abbagliato da quel fascino che non passa inosservato.

La caratteristica che più ti identifica è come ami ricevere piacere e attenzioni. Quanti cuori hai già infranto?

Sei un Gemelli?

Donna ricca di contraddizioni, fantasiosa e piena di creatività. I tuoi modi di fare non sempre comprensibili e alcuni uomini hanno difficoltà ad avvicinarsi, ma per altri sei la donna ideale.

Spiritosa, libera e molto femminile lasci una scia che resta nella memoria e tutti prima o poi cadono nella tua inconsapevole rete. Conquisti tutti anche se le critiche da parte delle donne non mancano mai.

Saranno gelose del tuo modo di fare?

Sei un Cancro?

Sei molto permalosa e suscettibile, eppure questo tuo modo di mettere il broncio attrae gli uomini intorno a te: strano ma vero!

Seduci in maniera inaspettata e molte volte non ti rendi nemmeno conto di quanto tu piaccia a qualcuno. Il tuo modo di fare è femminile, disordinato ma allo stesso tempo divertente e spesso non passi inosservata.

La cosa che fa impazzire di te gli uomini? Le tue scenate di gelosia!

Sei un Leone?

Tu sai come attirare l’attenzione e ami avere tutti gli occhi puntati su di te. Quando colpisci un uomo è perché lo hai studiato, puntato e deciso: non lasci mai nulla al caso e sai anche come tirartene fuori, nel caso non ti interessasse più.

La tua arma non consiste solo nel modo di fare ma anche nella camminata, che lascia tutti senza parole.

Sei una Vergine?

Sei così pura e semplice, che questo attira l’attenzione in maniera spontanea. Non ami flirtare e sai benissimo stare da sola, mettendo in riga tutti quelli che ti circondano.

Non sei una persona semplice, ma è risaputo che la strada della seduzione piace quando è in salita! Non ti sforzi di apparire ma piaci proprio per quello che sei, anche se non dai nell’occhio e spesso al primo impatto passi inosservata.

Però quando poi ti guardano, nessuno riesce più a resisterti.

Sei una Bilancia?

Amante del bello, dei dettagli e di tutto ciò che possa farti fare bella figura. Dall’altra parte tu sei bella, attraente e curata così da mandare gli uomini in confusione.

Spesso non si sentono all’altezza, ma tu appartieni ad uno dei segni più amati dal genere maschile. Dolce, paziente e sai sempre cosa dire al momento giusto.

Una donna da conquistare e sposare!

Sei uno Scorpione?

Questo segno è riconosciuto per essere il più affascinante, magnetico e misterioso. Nessuno si spiega questa attrazione nei tuoi confronti, ma è inevitabile e nessuno riesce a resistere nemmeno un minuto.

Un modo di fare mai studiato ma perfetto, una parlantina che ammalia e un tipo di persona dalla quale è impossibile salvarsi. E’ innato e tu nemmeno te ne accorgi.

Sei un Sagittario?

Vivi e lascia vivere è il tuo motto, per questo vuoi essere sempre libera e indipendente. La caratteristica che manda gli uomini fuori di testa è proprio il tuo modo di essere e affrontare la vita, senza legami e sempre con la voglia di fuggire via da tutto e tutti.

A tutto questo si aggiunge la spigliatezza, la parlantina e quell’intelletto che tiene testa a chiunque. Cosa deve fare un uomo per conquistarti? Farti viaggiare sia fisicamente e sia con la fantasia!

Sei un Capricorno?

Intransigente, autoritaria e sempre pronta a criticare chiunque. Ma ciò che ti rende irresistibile è la tua intelligenza, caparbietà ed eleganza.

Un uomo ti teme ma nello stesso tempo vuole conquistarti, anche per avere accanto una donna che lo farà sempre sentire al primo posto. La tua particolarità? La voglia di conoscere un lato di te nuovo ogni giorno.

Sei un Acquario?

Curiosa, creativa, indipendente e sfuggente – tutte caratteristiche che dovrebbero far scappare un uomo. Ma al contrario, tutto questo mix di intraprendenza e imprevedibilità piace e spinge alla conquista di questo cuore selvaggio.

Tu seduci con lo sguardo, con il modo di fare e con questa arma della fuga che in molti vorrebbero placare.

Sei un Pesci?

Sei così dolce e pacata, che qualsiasi uomo nutre un profondo legame immediato. Vengono conquistati dal tuo apparente bisogno di conferma, attenzione e amore.

Ma sai essere anche molto sensuale, con quel modo di fare serio e ingenuo: caratteristiche che non passano di certo inosservate.

Un uomo che riesce ad avvicinarsi, non riuscirà a staccarsi da te facilmente.

Vuoi sapere quali sono i segni più infedeli? Ecco da chi devi stare alla larga!