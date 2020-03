Chi è Zlatan Ibrahimović, il celebre calciatore svedese, sposato con l’ex modella Helena Seger e padre di due ragazzini, Maximilian Ibrahimović di 13 anni e Vincent Ibrahimović di 12

Scopriamo tutti i segreti di Zlatan Ibrahimović, dalla passione per il calcio ai successi nella carriera sportiva, dal matrimonio nel 2001 con l’ex modella Helena Seger fino ad arrivare ai figli nati dall’unione con quest’ultima.

Chi è Zlatan Ibrahimović

Nasce il 3 ottobre del 1981 a Malmo, in Svezia, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Fin da piccolo nutre una grandissima passione per il mondo del calcio.

A soli 10 anni muove i suoi primi passi sul campo in occasione di un campionato per ragazzini di 12 anni: riesce a portare la sua squadra al trionfo, ribaltando completamente il risultato.

Gioca nella Juventus dal 2004 al 2006. Tra il 2006 e il 2009 gioca nell’Inter, arrivando a guadagnare anche 12 milioni di euro a stagione. Nel 2016 è nella rosa dei calciatori più pagati al mondo.

Milita poi da 2009 al 2010 nel Barcellona, dal 2010 al 2012 al Milan, dal 2012 al 2016 al Paris Saint-Germain, dal 2016 al 2018 al Manchester Utd, da 2018 al 2019 nel L.A. Galaxy, mentre dal 2020 è nel Milan.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Ibrahimovic, lo sportivo è sposato con Helena Seger, una bellissima modella.

La conoscenza tra i due sarebbe avvenuta in maniera a dir poco insolita: sembra, infatti, che la coppia si sia conosciuta per caso in un parcheggio!

Da quel momento, in poi, però, i due non si sono più separati e oggi vivono una relazione da sogno, nonostante intercorrano ben 11 anni di differenza.

La modella è più grande di lui e riesce ad apportare una certa maturità al rapporto. La coppia, sposata dal lontano 2001, ha generato due figli: Maximilian Ibrahimović di 13 anni e Vincent Ibrahimović di 12.