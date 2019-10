Per anni lo zio abusa della nipote senza che nessuno se ne accorga, con minacce e insulti fino a quando la ragazza ha detto tutta la verità

Uno zio abusa della nipote adolescente minacciandola che se avesse mai parlato, la sorella avrebbe subito la stessa cosa – se non peggio. Ecco la terribile storia

Nipote adolescente stuprata

La storia risale al 2013 quando la vittima di soli dodici anni ha iniziato ad essere stuprata dallo zio, sino a luglio di quest’anno. Anni di abusi, minacce e insulti per una ragazzina costretta a subire il peggio da chi – invece – avrebbe dovuto proteggerla e amarla.

La ragazzina ha avuto quattro anni di incubi, vivendo in uno stato continuo di agitazione e terrore con la minaccia di ogni giorno:

“se parli faccio la stessa cosa a tua sorella”

E pur di proteggerla non ha esitato a stare zitta e subire tutta quella violenza fisica e psicologica, senza mai dire nulla a nessuno.

Ma quelle violenze non erano riservate solo a lei, perchè più di una volta ha dovuto assistere a degli episodi similare nei confronti della zia – moglie dell’uomo.

L’accusa e l’indagine contro lo zio

Le indagini da parte degli inquirenti hanno portato in salvo la ragazza che ora è provata non solo fisicamente ma anche psicologicamente e dovrà seguire un percorso molto delicato.

Gli inquirenti hanno arrestato questa mattina a Como l’uomo, con emissione dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del Gip del Tribunale di Como.

Le indagini hanno avuto uno sprint finale, proprio quando gli inquirenti si sono resi conto che l’indagato avrebbe chiesto informazioni in merito all’acquisto di un biglietto per le Filippine con partenza entro la prossima settimana: una fuga, che non lo avrebbe fatto dileguare da tutto e tutti.

Ora le indagini continuano e si attende di scoprire il destino dell’uomo orco.