Nicola Zingaretti lancia la proposta di nominare Liliana Segre come capo dello Stato. Oltre 5.000 persone al presidio della senatrice

Liliana Segre, Presidente della repubblica: è la proposta del segretario Pd, Nicola Zingaretti.

L’idea di Nicola Zingaretti

Il segretario dem, Nicola Zingaretti, lancia la proposta di nominare Pesidente della Repubblica la senatrice a vita, Liliana Segre.

Da New York, dove è in visita in questi giorni, Zingaretti accoglie l’idea di Lucia Annunziata, lanciata ieri durante un convegno Huffpost. La Annunziata sostiene l’idea che la candidatura della senatrice Segre possa sdoganare l’elezione del Presidente della repubblica dalle lotte faziose.

“Liliana Segre è una grandissima personalità, che si presenta benissimo per un ruolo come quello del capo dello stato. È un faro e un punto di riferimento per la democrazia del nostro Paese”

è quanto sostiene il segretario del Pd, che ritiene la politica attuale il trampolino di lancio per riportare l’Italia sui binari giusti di sviluppo e crescita.

Presidio per Liliana Segre

Oltre 5.000 le persone riunite ieri sotto la pioggia battente di Milano alla manifestazione indetta per il Memoriale della Shoah, in solidarietà di Liliana Segre.

Il presidio, convocato da “Bella Ciao Milano”, Anpi, Aned, Pd e un centinaio di associazioni, non ha visto sventolare alcuna bandiera di partito, come chiesto dai familiari della senatrice. Presenti alla manifestazione i tre figli della Segre, mentre la senatrice ha seguito l’evento da casa e si è detta commossa per la solidarietà ricevuta dai mianesi.

Una folla commossa si è ritrovata al binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Lo stesso binario da cui partirono i treni che portarono gli ebrei e la stessa Segre verso i campi di concentramento nazisti.

Intanto, la scorsa settimana si è deciso di assegnare la scorta alla senatrice a vita, vista la spirale di minacce ed insulti indirizzati alla senatrice negli ultimi mesi.