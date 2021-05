Zinco, come assumere un minerale importante con gli alimenti

Lo zinco è un minerale essenziale per il nostro corpo, per il quale svolge un ruolo fondamentale, in grado di proteggere dal danno ossidativo e partecipare alla guarigione delle ferite, generando DNA e proteine.

Lo zinco inoltre, è necessario per la creazione di emoglobina.

Carenza di zinco

Il corpo umano non ha la capacità di sintetizzare lo zinco, quindi è necessario acquisirlo con il cibo. Si stima che di tutto lo zinco assunto il corpo ne utilizzi solo il 20%.

La mancanza di zinco può manifestarsi se alcuni alimenti sono esclusi dalla dieta, come: carne rossa, frutti di mare, cereali integrali o latticini.

Le persone più a rischio di carenza di zinco sono:

Vegetariani e vegani.

Donne incinte.

Atleti di resistenza.

Alcolisti.

Persone con malattie gastrointestinali.

Coloro che consumano integratori di ferro in eccesso.

Vegetariani e vegani dovrebbero essere consapevoli che ci sono alimenti ricchi di zinco che possono adattarsi alla tua dieta, ad esempio ceci o semi di zucca.

Alimenti ricchi di zinco

Ma quali cibi sono ricchi di questo minerale?

Maiale

Il maiale, sebbene magro, è una delle carni più sane che possiamo mangiare. Come ogni carne, è ricca di proteine ​​e vitamine del gruppo B e di questo minerale.

Cioccolato fondente

Se sei un amante del cioccolato, ora avrai un motivo in più per mangiare cioccolato fondente. Il cacao non è solo ricco di antiossidanti e magnesio, ma anche di questo microelemento. Ovviamente il cioccolato fondente ha un alto contenuto di grassi saturi e un gran numero di calorie.

Riso integrale

È sempre molto più salutare consumare prodotti interi, poiché contengono molte fibre, antiossidanti, micronutrienti e hanno anche un indice glicemico inferiore. Per quanto riguarda il riso integrale, ha più potassio, magnesio, selenio e meno zucchero del riso bianco.

Uova

Le uova sono un alimento ricco di questo minerale. Questo oligoelemento si trova principalmente nel tuorlo, dove si trovano anche altri micronutrienti come le vitamine A, E, D e K.

Granchio

Il granchio è un alimento delizioso ricco di zinco. Oltre ad essere una buona fonte di proteine, è a basso contenuto di calorie e basso contenuto di grassi, rendendolo ideale per la perdita di peso. L’unico problema è che ha molto sodio che causa ritenzione idrica e aumento della pressione.

Ostriche

Le ostriche sono i cibi migliori in questo elenco a causa del loro alto contenuto di questo elemento.

Manzo

È già stato sottolineato che i prodotti a base di carne sono alimenti ricchi di zinco, ma la carne con il più alto contenuto di questo minerale è la carne di manzo.

Semi di zucca

Per le persone che non consumano latticini o carne, questo alimento è una buona alternativa all’ingestione di zinco.

Arachidi

Le arachidi sono un’ottima fonte di zinco e possono essere consumate naturalmente e come delizioso burro di arachidi. Il burro di arachidi contiene un’elevata quantità di fosforo, vitamina E e vitamina B7.