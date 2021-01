GF Vip, Giulia Salemi e la bambola voodoo: la zia di Pierpaolo lancia un grave allarme

La zia di Pierpaolo Pretelli arriva a tirare fuori anche la magia nera e i riti voodoo pur di demolire Giulia Salemi. Nel suo profilo Facebook la donna avanza gravi sospetti e chiede l’aiuto dei fan di suo nipote.

Tutti in fila per approfondire i nuovi sospetti che gravano su Giulia Salemi. La zia del gieffino ha chiesto ai suoi fan di condividere un’immagine che ritrae la presunta bambola voodoo che Giulia Salemi avrebbe introdotto nella casa del GF Vip 5:

È questo il grido disperato di una zia in apprensione per il nipote. La donna ha sottilmente insinuato che l’influencer piacentina starebbe praticando riti magici mediante l’uso di bamboline da infilzare con gli spilli.

Per tutta risposta, i fan di Giulia Salemi hanno bollato tali accuse come “paradossali” e “diffamatorie”. Milioni di seguaci si sono riversati sui social con tempestività, al fine di difendere la gieffina da tali raccapriccianti insinuazioni.

Sul web si mormora che la zia di Pierpaolo Pretelli sia fortemente intenzionata a screditare la reputazione di Giulia Salemi e stia portando avanti una campagna mediatica diffamatoria piuttosto accesa.

Comunque non per essere pesante, ma ok la battuta ma state scherzando su una credenza orrenda a cui la zia di Pierpaolo crede veramente (il profilo sembrerebbe effettivamente il suo). Io penso a Giulia e a come starebbe e sinceramente non trovo tanto simpatico tutto ciò #PRELEMI

— marta_25 (@onceuponakoala_) January 27, 2021