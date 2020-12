“Se Natalia mi ha tradito, tra noi è finita”. Zelletta è irremovibile: terribile scenario post-infedeltà

Andrea Zelletta rinsavisce e prende consapevolezza della difficile situazione sentimentale in cui versa. L’ex tronista non difende più a spada tratta l’onorabilità della sua fidanzata e valuta eventuali scenari alternativi.

Di fronte alle accuse di tradimento Natalia Paragoni arranca e così a prendere le redini ci pensa il gieffino pugliese. A dimostrazione di ciò, la retromarcia azionata da Andrea Zelletta, che ha deciso di frenare e procedere con i piedi di piombo.

Se il presunto tradimento a Capri dovesse rivelarsi veritiero, Andrea Zelletta non si creerebbe scrupoli a lasciare la sua fidanzata. Ecco ciò che dichiarato in confessionale:

“Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”