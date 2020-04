Zanzare, quali tipologie sono presenti in Italia? Scopriamole insieme!

Sta arrivando la primavera e con essa uno dei maggiori problemi della vita all’aria aperta, cioè la presenza di zanzare. Che tipo di zanzare sono presenti nel nostro paese?

In quest’inizio di primavera stanno facendo capolinea le zanzare. Le dobbiamo sopportare ormai quasi tutto l’anno, a causa delle varie specie importante, ma la massima presenza di quest’insetto si ha tra aprile e ottobre, primi di novembre. Grazie alla globalizzazione, moltissime sono le specie di zanzare importate, scopriamo insieme quali sono-

Le specie di zanzare presenti in Italia

Nel mondo abbiamo circa 3.000 specie, mentre nel nostro paese ne sono presenti circa 60. Sono suddivise in tre grandi famiglie: le Aedes, le Anopheles e le Culex.

Culex

Queste sono probabilmente tra le più diffuse a livello globale e troviamo in questa famiglia la nostra zanzara comune, scientificamente chiamata Culex pipiens, ed ha un colore marrone. Si tratta d’insetti stanziali, rimangono cioè nei luoghi in cui sono nate e possiamo trovarle sia in campagna che in città.

A Pungerci sono le femmine, mentre i maschi si nutrono del nettare dei fiori. Il sangue viene utilizzato per lo sviluppo delle uova e come fonte di sostentamento. Sono attive al crepuscolo e nelle ore notturne. La loro puntura porta ponfi arrossati, dolorosi e pruriginosi.

Le zanzare portano alcune malattie, come ad esempio la filariosi (può colpire sia animali che uomini) o l’encefalite giapponese.

Anopheles

Sono un’altra famiglia, capaci di diffondere malattie gravi come la malaria e la diofilariosi per gatti e cani. Si tratta d’insetti stanziali, che si mettono in movimento dal tramonto o nelle ore notturne.

Nel nostro paese ci sono sette specie di questa famiglia e fortunatamente pungono raramente l’uomo, dato che solitamente si nutrono di nettare dei fiori. Le femmine attaccano l’uomo solo quando le zanzare diventano molto numerose.

Aedes

Questa famiglia sono le più aggressive, per esempio la zanzara tigre scientificamente sono conosciute come Aedes albopictus. Hanno una colorazione a righe bianche e nere. Altri esemplari noti sono la Aedes aegypti, che porta la febbre gialla, il dengue e la febbre zika. Infine abbiamo la zanzara coreana nota come Aedes koreicus, che è arrivata recentemente in Italia.

Migratrici

Volano in sciami anche per chilometri, la più diffusa in Italia è la Ochlerotatus caspius. Calano tutte insieme in un posto, rendendolo invivibile.