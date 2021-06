Zach King è una delle più conosciute personalità di internet con oltre 60 milioni di iscritti sul solo Tik Tok. Non solo però, il ragazzo americano classe 1990 è famoso anche come film maker e illusionista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zach King (@zachking)

Zach King ha iniziato la sua carriera su internet nel lontano 2008 aprendo il suo personale sito, FinalCutKing.com. All’interno del suo spazio online il ragazzo dava consigli e formazione su come imparare ad usare il programma Final Cut Pro. Un’idea nata semplicemente dall’assenza di un vero e proprio tutorial come spiegherà in seguito.

Leggi anche —> Ricordi Pietro Morello? Ecco dove hai già visto il giovane noto su TikTok

Zach King inizio carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zach King (@zachking)

Nel 2011, quindi, il creator americano si sposta su Youtube caricando un video intitolato “i Jedi uccidono i gattini”. Nel filmato, infatti, si potevano vedere due gatti intenti a lottare con delle spade laser. Il video in soli tre giorni superò il milione di visualizzazioni spingendo Zach King a realizzarne un seguito.

Leggi anche —> Chi è Pamela Paolini, la ragazza del porridge di Tik Tok: dalle sue insicurezze alla perdita di peso

Zach, quindi, arriva su Tik Tok nel 2016 iniziando a fare dei video “di magia”. Ad esempio il primo postato ritraeva una sua fuga di prigione. Su quest’ultimo social, infine, il creator ha superato i 60 milioni di follower diventando il 5° utente più seguito al mondo.

Su instagram inoltre riesce a raggiungere la cifra di 24,3 milioni di followers, grazie agli innumerevoli video post in cui si diletta con trucchi di magia e divertenti sketch.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zach King (@zachking)

Passando alla vita privata del tiktoker, egli è sposato con Rachel Holm dal 2014. Dal 2017, inoltre, vivono insieme nella comunità di Rossmoor in California. La coppia ha anche due figli, uno biologico, Liam, ed uno adottivo, Mason.

Il giovane influencer ha un patrimonio netto che si aggira intorno ai $3.000.000, e ad oggi si stima che possa guadagnare ben $5.000 a settimana.

Zack King è diventato molto celebre anche su youtube grazie ai suoi “trucchi” di magia: in realtà si tratta di tagli ed effetti speciali creati con il programma di editing final cut pro, ma il risultato è sicuramente magico!