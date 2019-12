‘Condizioni disperate’ Zac Efron tra la vita e la morte: la malattia letale contratta durante un reality

Zac Efron ha rischiato di perdere la vita in Papua Nuova Guinea, l’attore statunitense trasportato d’urgenza in ospedale: ecco cosa è successo

Tra gli attori più amati dalle teenager e non solo vi è, senza alcun dubbio, Zac Efron. Il giovane è riuscito a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per il suo talento, ampiamente dimostrato nell’interpretazione di ruoli diversi tra loro, ma anche per il suo fascino. Non molte ore fa è giunta una notizia che ha preoccupato non poco i fan dell’attore statunitense. Il protagonista di High School Music trasportato d’urgenza in ospedale durante le riprese di un reality.

Zac Efron in ospedale

Una notizia ha allarmato i numerosi fan di Zac Efron: l’idolo delle ragazzine è trasportato d’urgenza in ospedale durante le riprese del nuovo reality di sopravvivenza ‘Killing Zac Efron‘. La sfida è dimostrare di sapersela cavare in Papua Nuova Guinea per un mese. In merito a questa nuova avventura, il cantante ha affermato:

“Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate”

Le cose per lui non sono andate come sperate. Cosa è successo?L’attore statunitense ha contratto una grave infezione che ha reso necessario il suo ricovero immediato, in condizioni critiche, all’ospedale di Brisbane, in Australia.

Le condizioni dell’attore

La notizia, ripresa dai diversi giornali locali, ha gettato nello sconforto i fan che sono impazienti di scoprire le condizioni in cui versa il noto cantante. Dopo il ricovero in una struttura australiana, Zac Efron è stato tra la vita e la morte, ma pare che le sue condizioni di salute siano migliorate.

Passerà le vacanze nella sua casa e cercherà di riprendersi da questa terribile esperienza. In questi giorni il suo account personale di Instagram è stato sommerso dai commenti dei fan che hanno dimostrato grande vicinanza e gli augurano una pronta guarigione.