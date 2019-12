Chi è Zac Efron, l’attore amatissimo dalle teenager di tutto il mondo, che sta combattendo tra la vita e la morte a causa di una malattia

Scopriamo tutti i segreti di Zac Efron, dagli inizi della sua carriera alle fidanzate, dai guadagni alla malattia che sembra averlo colpito.

Chi è Zac Efron

Nasce il 18 ottobre del 1988 a San Luis Obispo, in California.

Appassionato di recitazione, muove si suoi primi passi nel mondo dello spettacolo con piccole parti in serie televisive come ER, The Guardian e Firefly.

La vera e propria notorietà arriva, però, nel 2006, quando Efron ottiene il suo ruolo di Troy Bolton nel film Disney per la televisione High School Musical.

Da quel momento il bell’attore di strada ne ha fatta e parecchia! Oggi lo troviamo molto cambiato e cresciuto sia fisicamente che professionalmente.

Soltanto nel 2019 è protagonista di ben due pellicole cinematografiche, The Beach Bum e Ted Bundy – Fascino criminale.

Fidanzate

Zac Efron ha una storica fidanzata che conosciamo tutti: si tratta di Vanessa Hudgens, attrice conosciuta proprio sul set di High School Musical. Con l’artista, Efron ha intrapreso una relazione dal 2006 fino al 2010. I due hanno formato una delle coppie più amate di tutta Hollywood, ma, nonostante ciò, si sono lasciati.

Successivamente, l’attore ha avuto un breve flirt con l’attrice Teresa Palmer, poi con Lily Collins dal 2012 al 2013, dopo di si presume con Halston Sage nel 2014.

Poi è venuto il turno di Sami Mirò, celebre modella di fama internazionale con cui è stato per due anni. Successivamente ha avuto una relazione con Alexandra Daddario, conosciuta sul set di Baywatch.

Nel 2018, si dice che Zac Efron abbia avuto una liaison con la cantante Mel B, ex diva delle Spice Girl, mentre nel presente l’attore starebbe con la 23enne nuotatrice olimpica Sarah Bro, con cui è stato recentemente paparazzato.

Nonostante le numerose e comprovate relazioni, sono molti a chiedersi se Zac Efron sia gay. Ad alimentare le chiacchiere anche le dichiarazioni dell’attori, che non ha mai reagito alle voci né smentito, ribadendo anzi che non ci sarebbe nulla di male.

Il fisico di Zac Efron

L’attore californiano ha un fisico da far invidia ai suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Alto 173 cm per 75 kg di peso, Zac Efron ha subito numerose trasformazioni nel corso della sua carriera, divenendo sempre più attraente e muscoloso.

Ha affascinato il pubblico con la sua bellezza travolgente e con lo sguardo magnetico, ma lo ha letteralmente conquistato grazie ai risultati ottenuto con anni di palestra e di sana alimentazione, che gli consentono oggi di sfoggiare un corpo perfetto.

Efron è uno degli attori più muscolosi di Hollywood! Il passaggio dall’essere un dolce adolescente nella scuola di High School Musical a un divo del cinema con un corpo scultoreo è stato a dir poco sbalorditivo!

Grazie ai suoi muscoli, Efron è stato scelto come attore nel film Baywatch, seguito dal dietologo e da Patrick Murphy, il suo allenatore personale, che ha realizzato per lui un programma di allenamento adatto.

La malattia

Il 29 dicembre 2019, l’attore viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Brisbane, in Australia. La notizia fa immediatamente il giro del mondo e sconvolge i fan dell’artista.

Efron ha contratto una grave malattia durante le riprese del nuovo reality di sopravvivenza ‘Killing Zac Efron‘, programma basato sul dimostrare di sapersela cavare in Papua Nuova Guinea per un mese.

L’attore statunitense ha contratto una grave infezione, che ha reso necessario il suo ricovero immediato, in condizioni critiche. Zac Efron si è ritrovato improvvisamente a combattere tra la vita e la morte, ma al momento sembra che le sue condizioni di salute siano migliorate.

I guadagni

L’attore è stato inserito nella classifica dei 10 attori più pagati del 2019 su People With Money! Il traguardo è molto importante per il 31enne, che può vantare un fatturato stimato di 46 milioni dollari.

Grazie ai guadagni ottenuti tra il novembre 2018 e il novembre 2019, Efron si è posto addirittura al primo posto in classifica, con un vantaggio di quasi 20 milioni di dollari sul suo concorrente più vicino.

L’attore americano ha un patrimonio di circa 145 milioni di dollari. La sua fortuna è dovuta a intelligenti investimenti azionari, alle proprietà, agli accordi lucrativi di collaborazione con i cosmetici CoverGirl, al possesso di diversi ristoranti (la catena “Le pizze di Papà Zac”), di una squadra di calcio (“Gli Angeli di San Luis Obispo”), del suo marchio di Vodka (“Pure Wonderefron – USA”), del suo profumo di successo (“Da Zac con Amore”) e della una linea alla moda chiamata “Seduzione by Zac Efron”.

I film dell’attore

Dopo i suoi esordi in serie televisive come ER, Firefly e The Guardian, l’attore ha ottenuto ruoli più rilevanti in film per il cinema e per la televisione.

Tra questi, oltre al già citato High School Musical a cui hanno seguito due film, compaiono Hairspray – Grasso è bello diretto da Adam Shankman nel 2007, 17 again – Ritorno al liceo, Ho cercato il tuo nome tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, Cattivi vicini (e il sequel), Nonno scatenato, The Disaster Artist per la regia di James Franco, Baywatch e The Greatest showman.

Nel 2019 è nel cast di due pellicole cinematografiche, The Beach Bum al fianco di Matthew McConaughey, e Ted Bundy – Fascino criminale nel ruolo del protagonista, distribuita nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 9 maggio 2019.