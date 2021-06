Yuri Pennisi, chi è il protagonista di Love Island: dalla pallanuoto alla carriera da influencer

Scopriamo tutto Yuri Pennisi, protagonista di Love Island, la nuova trasmissione di Real Time condotta da Giulia De Lellis.

”Love Island – vietato rimanere single”, è una delle trasmissioni più seguite delle ultime settimane. In onda su Real time, è condotto da Giulia De Lellis, la quale ha così realizzato il suo più grande sogno, ovvero condurre un programma tutto suo.

Uno dei protagonisti più amati è certamente Yuri Pennisi, celebre influencer, che nelle ultime ore è finito sotto la luce dei riflettori dopo l’appassionato bacio alla lover Cristina Carpana.

Un bacio frutto di una vendetta da parte della Lover, che durante un gioco in piscina ha visto baciare il ”suo” Antony con Mary.

Chi è Yuri Pennisi

Yuri Pennisi è nato in Sicilia, il 27 Luglio 2000, sotto il segno del Leone. Dalle poche informazioni che si hanno sulla sua vita privata, pare che il giovane abbia frequentato il Liceo Artistico conseguendo il diploma nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YURI PENNISI (@therealyurins)

Dopo aver vissuto per diversi anni a Catania, ha deciso di trasferirsi a Milano, dove attualmente vive. Il suo più grande sogno? Quello di diventare un celebre volto nel mondo dello spettacolo:

”il mondo dello spettacolo lo sento molto vicino a me, l’ho sempre sognato”

ha dichiarato in una recente intervista, ed ora Love Island potrebbe rivelarsi per lui una grandissima opportunità per realizzarlo.

Celebre influencer sui social, ove conta oltre 370mila followers, è un grandissimo appassionato di sport. In particolare ha praticato per diversi anni la pallanuoto, mentre ora predilige il mondo del fitness.

Cosa fa Yuri a Love Island

Un pò come i ”Tentatori” a Temptation Island, il ruolo di Yuri Pennisi è quello di ”Bomshell” ovvero colui che ha il compito di stravolgere gli equilibri tra le coppie formatesi all’interno della trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YURI PENNISI (@therealyurins)

Facile cadere in tentazione con uno bomshell, così bello e intrigante come Pennisi. Chi la spunterà? Chi si aggiudicherà il tanto agognato montepremi da 20mila euro in gettoni d’oro?

Staremo a vedere.