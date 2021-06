Chi è Yulia di Love Island Italia, tutto sulla concorrente italo-brasiliana

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla bellissima modella, tra i concorrenti di Love Island Italia.

Avete presente Yulia di Love Island Italia? Si tratta di una nuova concorrente, che siamo sicuri che farà girare la testa a molti dei concorrenti della trasmissione.

La giovane è pronta a mettersi in gioco e si è mostrata davvero determinata a intraprendere un percorso emozionante all’interno del programma condotto da Giulia De Lellis.

Chi è Yulia di Love Island Italia

Yulia ha 22 anni e viene dalla provincia di Lucca.

Le sue origini, però, sono italo-cubane. Nella vita, ha sempre coltivato il sogno di diventare una modella, e ultimamente ci sta riuscendo.

Caratterialmente è testarda, sicura di sé e competitiva. Si definisce anche molto passionale: non tollera chi tenta di cambiarla.

Per quanto riguarda il suo rapporto con le relazioni sentimentali, invece, all’inizio ha dichiarato di mostrarsi titubante, ma poi ha ammesso di dare anima e cuore.

Su di lei non si hanno molte altre informazioni, considerato anche che pare non abbia dei profili sui social.

Ora, Yulia è tra i concorrenti della nuova edizione della trasmissione di Love Island Italia.

La sua avventura a Love Island Italia

Yulia è attualmente nel cast della trasmissione di Discovery Plus, condotta da Giulia De Lellis, Love Island Italia.

A proposito dei ragazzi attualmente in trasmissione, ha dichiarato:

“Mi hanno fatto tutti una bella impressione, sono simpatici, ma ce ne sono un paio…”

Il riferimento è al fatto che alcuni siano davvero interessanti.

“Dopo alcune esperienze andate male, sono pronta a innamorarmi sul serio e a trovare il vero amore.”

Yulia ha un approccio entusiastico nei confronti della sua partecipazione a Love Island.

Per scoprire altre informazioni su Yulia di Love Island Italia, non vi rimane che attendere ulteriori aggiornamenti che vi daremo in seguito!