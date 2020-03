YouTube, la decisione drastica decisa da Google per affrontare il coronavirus

Il coronavirus costringe le persone a stare a casa e il internet diventa il migliore amico. Google ha preso una decisione drastica per YouTube.

Google ha preso una decisione per la piattaforma di YouTube, che in questi giorni di quarantena per coronavirus è una delle più viste dagli utenti.

La decisione di Google

In questi giorni di lunga quarantena, il Governo invita tutte le persone nel mondo a stare a casa e uscire solo per necessità di lavoro o urgenze personali (come fare la spesa oppure recarsi in farmacia).

In una era digitale, tutto questo ha portato a considerare internet come il migliore alleato per passare al meglio queste giornate. Google ha preso una decisione ovvero quella di sospendere in maniera temporanea l’alta definizione in streaming.

Leggi anche: Le serie TV da non perdere mentre si è a casa

Questa decisione porta ad alleggerire il carico dei dati internet e non arrivare ad un sovraccarico e un effetto domino non propriamente positivo. L’annuncio è stato fatto da Google con il commissario Ue per il digitale Breton. Le misure in questione sono state adottate anche da Netflix e richieste anche a Bruxelles in linea generale, per evitare proprio il sovraccarico e problemi alle linee visto i tanti collegamenti.

Concerti, dirette e tanto divertimento

Il web in questi giorni difficili non si occupa solo di dare informazioni sul coronavirus, ma cerca anche di strappare un sorriso e un momento di condivisione mondiale.

Sui social i protagonisti dello spettacolo, del cinema e della canzone di tutto il mondo si uniscono per fare dirette e incontri inediti, mini concerti e lezioni di ginnastica da ripetere all’interno delle mura di casa.

Un modo diverso per affrontare questa bruttissima situazione in “compagnia”.