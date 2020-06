Chi è Youma Diakite, l’ex modella originaria del Mali e personaggio televisivo italiano, che ha appena annunciato di essere incinta del secondo figlio

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’ex modella e volto noto della televisione italiana, Youma Diakite!

Chi è Youma Diakite

La Diakite nasce sotto il segno zodiacale del Toro, il 1° maggio del 1971. La donna è originaria del Mali, ma è cresciuta in Francia, in particolare a Parigi.

Il suo è un volto noto in Italia, in quanto appartiene al mondo della moda italiana. Ha deciso di trasferirsi proprio nel nostro paese per dare vita a una luminosa carriera in passerella.

A 18 anni viene scelta da Benetton per una campagna pubblicitaria, dopo di che sfila per Armani, Versace e Dolce & Gabbana.

La donna è stata anche impegnata in televisione, all’interno del cast di Buona Domenica di Maurizio Costanzo, dal 1999, dopo di che con L’isola dei famosi, Ciao Darwin e molto altro.

Vita privata e curiosità

La donna vive una storia d’amore che va avanti da diversi anni e che l’ha resa madre. Il suo compagno si chiama Fabrizio Ragone ed è il padre del che l’ex modella ha avuto nel 2014.

In compagnia di Ragone, la Diakite appare spesso in vari scatti postati dalla donna su Instagram. Per il resto, non si conoscono molte altre informazioni relative alla loro vita privata.

Del compagno è noto sia il fondatore della Luxury Events “La Lanterna” e che si sia laureato alla Sapienza di Roma. Mantiene un profilo basso e cerca di tenersi distante dallo star system, anche per proteggere i suoi figli. Dalle foto di Instagram, però, emerge sia un padre e un compagno amorevole.

La coppia ha da poco annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Nel giugno del 2020, la Diakite, ospite a Verissimo, dà conferma della gravidanza.