Lo Yogurt magro per merenda ti potrebbe far ingrassare: ecco perché

Mangiare lo Yogurt magro potrebbe farti ingrassare anziché dimagrire: perché e come mangiarlo per perdere peso.

Tante persone credono che mangiare un prodotto etichettato sulla confezione come light o dietetico sia un modo automatico per dimagrire ma non lo è.

Anche mangiando cibi light e meno calorici si può ingrassare. Scopri perché mangiare lo yogurt magro a merenda potrebbe farti ingrassare anziché dimagrire.

Yogurt bianco light: quando fa ingrassare?

Se un prodotto è meno calorico, light o ‘magro’ non vuol dire che possiamo abbuffarcene a cuor leggero: non deve essere una giustificazione per mangiar di più o per arricchirlo ma solo per mangiarlo in quanto tale cioè meno calorico.

Lo yogurt bianco magro o light di per sé non è un alimento grasso o che vi farà ingrassare. Il problema sorge quando lo accostiamo ad altri cibi per renderlo più appetitoso: biscotti, cereali zuccherati, nutella, frutta fresca, frutta secca e topping. Il troppo stroppia sempre anche nelle ricette soprattutto in quelle dietetiche.

Un altro modo di ingrassare con lo yogurt bianco light? Mangiarne troppo esagerando con le quantità sia se mangiato assoluto che ‘condito’ con altre delizie.

In una sana alimentazione per merenda un vasetto di yogurt bianco magro da 125g (dose normalmente commercializzata dalla maggior parte delle marche) affiancato da un frutto oppure una manciata di cereali è un ottima idea.

Se invece per merenda mangiate lo yogurt magro (perché è ipocalorico e adatto alla dieta) ma poi ci aggiungete un cucchiaio di nutella, cereali, frutta e mandorle tostate ovviamente l’ago della bilancia non scenderà. Avete in questo caso aggiunto troppe calorie e zuccheri che non probabilmente brucerete e quindi ingrasserete invece che dimagrire.

C’è un modo giusto per mangiare lo yogurt magro se sei a dieta e comprende senza dubbio la moderazione: ecco come mangiarlo per dimagrire.

Come mangiare lo yogurt bianco magro per dimagrire

Mangiare un vasetto di yogurt light o magro, specialmente se bianco senza additivi, è uno spuntino salutare perfetto se siete a dieta e volete dimagrire.

Senza aggiungere nulla avrete al massimo incamerato 80-90 kcal anche se questo dipenderà dai valori nutrizionali specifici dello yogurt stesso. Poco per uno spuntino no? Aggiungete qualcosa in modo misurato e arriverete alla quota calorica di nutrienti desiderata.

Se volete arricchire in modo salutare il vostro delizioso yogurt bianco magro potete aggiungere una di queste opzioni:

1 frutto di stagione (mela, banana, fragole, pesche, kiwi, pera, prugne,….)

40g cereali non zuccherati come fiocchi di avena, cornflakes e crusca

40g di cereali soffiati (orzo, farro, grano saraceno)

3 noci o 4 mandorle oppure 4 nocciole

1 cucchiaino di miele raso

Scegliendo solo 1 di queste opzioni salutari non intaccherete l’apporto calorico in modo esagerato quindi non rischierete di ingrassare.

5 ricette per mangiare yogurt magro senza ingrassare

Ecco 5 ricette facili e veloci per mangiare un vasetto di yogurt magro a merenda accompagnandolo con cibi salutari e gustosi senza incamerare troppe calorie.

Yogurt magro bianco + 40g avena in fiocchi+ 1 cucchiaino di miele 10g cioccolato extra fondente + 1 yogurt greco magro 0% grassi 1/2 banana + 1 yogurt bianco magro 30g cornflakes + 1 yogurt bianco magro+ 5 fragole 1 yogurt magro+ 2 cucchiai crusca d’avena+ 1 kiwi

Se conducete una vita sana ed equilibrata facendo giornalmente attività fisica potete anche scegliere più di un’opzione di quelle elencate da aggiungere al vostro yogurt. L’importante è moderarsi ad esempio non mangiandolo tutti i giorni e non esagerare con le porzioni.

Per dimagrire è necessario e basilare basare la propria alimentazione su un deficit calorico sostenibile, lo yogurt magro se mangiato nel modo corretto è un ottimo escamotage per perdere peso in modo salutare e gustoso.