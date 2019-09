Yogurt greco: i benefici che ha sulla salute

Ecco i benefici per la salute dello yogurt greco.

Il potere delle proteine

Le proteine ​​sono essenziali per una buona salute. È vitale per la crescita cellulare, la costruzione muscolare e la riparazione dei tessuti.

Con l’avanzare dell’età, hai bisogno di più proteine ​​per mantenere la pelle sana e combattere le malattie.

Lo yogurt greco è un ottimo modo per aumentare i livelli di proteine ​​evitando cibi pesanti come la carne. “Fallo per colazione e aggiungi una manciata di noci e mirtilli“, dice Rumsey. “Usalo come sostituto della panna acida sul peperoncino o alle patate al forno.”

I probiotici ti danno regolarità

Lo yogurt greco è ricco di probiotici. Questi sono microrganismi come batteri e lieviti. Normalmente vivono nell’intestino e avere buoni microrganismi nell’intestino aiuta a mantenerti in salute, afferma Shane Griffin, un professionista della nutrizione certificato e fondatore di Whole Life Balance.

“Senza un sano equilibrio di batteri buoni dai probiotici, troppi batteri cattivi possono accumularsi e causare danni al nostro sistema immunitario”, afferma Griffin.

I probiotici sono ottimi per il sistema digestivo e sono particolarmente utili per le persone che soffrono di condizioni come la sindrome dell’intestino irritabile, aggiunge.

Vitamina B12

La vitamina B12 è necessaria per l’energia e la funzione cerebrale sana e lo yogurt greco ne è pieno. “Molti scelgono di integrare la vitamina B12 nella loro dieta, ma lo yogurt greco offre un’alternativa potente e naturale”, afferma Griffin.

I vegetariani sono spesso carenti di B12 perché si trova generalmente nelle carni, quindi lo yogurt greco è un modo eccellente e senza carne per aggiungere altro alla tua dieta.

Il potassio equilibra il sodio

La maggior parte degli americani ha troppo sodio nella dieta. Lo yogurt greco non è solo povero di sodio, ma è anche ricco di potassio.

Cosa c’entra uno con l’altro? “Pensa a questo scenario come se fosse un barcollare” consiglia Griffin. “Deve esserci un giusto equilibrio tra sodio e potassio nel corpo e lo yogurt greco può aiutarti a mantenere le giuste proporzioni“.

Un alimento post-allenamento

Lo yogurt greco può essere un snack salutare e soddisfacente dopo un duro allenamento. Non solo ti dominerà fino al tuo prossimo pasto, ma in realtà contiene proteine ​​che possono riparare i danni causati dall’esercizio fisico.

“Lo yogurt greco è ricco di aminoacidi che compongono le proteine ​​e le proteine ​​sono i mattoni per rigenerare il tessuto muscolare e riparare i danni alle fibre“, spiega Griffin. Aggiungi una banana o alcune bacche per uno spuntino post allenamento ricco di nutrienti.

Lo iodio ti tiene sotto controllo

Lo yogurt greco è pieno zeppo di iodio. Lo iodio è importante per il corretto funzionamento della tiroide e la tiroide è essenziale per un metabolismo sano.

“Le persone oggi tendono ad essere carenti di iodio, che può causare gravi problemi, tra cui rapide fluttuazioni di peso”, afferma Griffin. “Per le persone con problemi di peso, l’aumento dei livelli di iodio nella loro dieta aumenta l’attività della tiroide e, a sua volta, aumenta il loro metabolismo promuovendo la perdita di peso”.

Il calcio è la chiave per mantenersi in forma

Un altro vantaggio dello yogurt greco che è fondamentale sia per la perdita di peso che per la salute generale è il suo alto contenuto di calcio. Il calcio è stato collegato alla regolazione della produzione di cortisolo nell’organismo, afferma Griffin. “Livelli elevati di cortisolo ormonale possono indurre il corpo a immagazzinare grasso, inibendo la perdita di peso o altri obiettivi di salute”. “Incorporando più calcio nella dieta, è possibile limitare parzialmente la produzione di grasso nel corpo.”