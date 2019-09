Yogurt Bianco, ritirata nota marca dagli scaffali dei supermercati: ecco tutte le informazioni

Una nota marca di yogurt bianco è stato ritirato dai supermercati, per un fattore molto importante. Ecco tutte le informazioni in merito a quanto dichiarato

Vi piace lo yogurt bianco? Ecco dovete sapere che una nota marca è stata ritirata dal supermercato dal Ministero della Salute: tutte le informazioni di seguito.

Alimento ritirato dagli scaffali dei supermercati

Il Ministero della Salute ha ordinato l’immediato ritiro di una variante di prodotto dagli scaffali di un supermercato, per presenza di alcuni allergeni non dichiarati. Il supermercato stesso ha diramato l’allarme e l’avviso tra i suoi consumatori chiedendo loro di fare attenzione nel caso lo avessero acquistato.

Si tratta del prodotto Yogurt Cremoso alla soia Veggie Bianco del marchio Despar, con produzione da parte della Sterirlgarda Alimenti S.p.A. nello stabilimento di Castiglione delle Stivere (Mantova) – come la nota pubblicata e riportata in stralcio in fondo.

Informazioni utili

Il provvedimento che ha emanato il Ministero della Salute riporta che la confezione interessata è doppia da 250 grammi complessivi. Il numero di identificazione del lotto è L2349 con data di scadenza 8 ottobre 2019.

Il prodotto Cremoso alla soia Veggie Bianco del marchio Despar, con produzione da parte della Sterirlgarda Alimenti S.p.A. nello stabilimento di Castiglione delle Stivere (Mantova) viene commercializzato dalla Despar Italia.

Il Mistero della Salute comunica che se alcuni utenti avessero acquistato tale lotto e la confezione in oggetto di fare attenzione e riportarla immediatamente al punto vendita (soprattutto in caso di allergie). Segnalare inoltre una eventuale presenza degli stessi sullo scaffale direttamente alla direzione.