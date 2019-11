Yoga della risata, ecco tutti i benefici che ha sulla tua vita

Uno dei fattori più motivanti per le persone dell’unirsi ai club di Yoga della risata è la convinzione che svolga molteplici benefici per la salute che ne derivano.

Non si tratta del concetto o della filosofia che li attrae; alla fine si tratta solo di ciò che otterranno e di come trarranno beneficio dalla loro vita, grazie allo yoga della risata.

1. Benefici per la salute

I benefici per la salute delle risate si dividono in 2 categorie:

Per le persone che non sono malate e vogliono mantenersi in salute

Per coloro che hanno qualche malattia.

Lo yoga della risata aiuta a guarire più velocemente. La gente va regolarmente nei club delle risate perché aiuta a mantenersi in forma.

Rafforza il sistema immunitario e non ci si ammala facilmente. Lo Yoga della risata è un potente allenamento cardio e solo 10 minuti di risate abbondanti equivalgono a 30 minuti sul vogatore.

Aumenta la circolazione sanguigna e rilassa i muscoli. È anche un potente antidoto per la depressione, riduce la pressione sanguigna, riduce i sintomi di allergie, asma, artrite e aiuta nelle malattie croniche come il cancro.

Lo stress oggi è il killer numero uno e oltre il 70-80 percento delle malattie è dovuto allo stress.

Lo Yoga della Risata è una singola routine di esercizio che riduce contemporaneamente lo stress fisico, mentale ed emotivo e porta un equilibrio emotivo. Le persone possono sentire i benefici fin dalla prima sessione.

2. Vita personale

I tuoi stati d’animo determinano la qualità della tua vita. Lo Yoga della Risata ha il potere di cambiare il tuo umore in pochi minuti rilasciando alcune sostanze chimiche dal tuo cervello chiamate endorfine.

Se il tuo umore è buono, ti senti bene dentro e rimarrai allegro per tutto il giorno. Lo Yoga della Risata aiuta anche a sviluppare un senso dell’umorismo e riderai di più nella vita reale.

Avrai sempre una faccia sorridente, una visione positiva della vita e pochissimi pensieri negativi.

3. Vita aziendale

Lo Yoga della Risata è la tecnica più economica, meno dispendiosa in termini di tempo e scientificamente provata per ridurre lo stress sul posto di lavoro.

La scienza ci dice che il cervello ha bisogno del 25% in più di ossigeno rispetto ad altri organi del corpo per un funzionamento ottimale.

Lo Yoga della Risata aumenta l’apporto netto di ossigeno che aiuta a prestazioni ottimali. Ci si sente energizzati e freschi durante il giorno e si può lavorare di più senza stancarsi.

Le risate di gruppo possono creare una forza lavoro felice e motivata che include un forte elemento di team building.

Per quelli nel marketing e nelle vendite migliora la fiducia in se stessi e le capacità comunicative.

4. Vita sociale

La qualità della vita e la soddisfazione non dipendono dalla quantità di denaro, potere, posizione e successo che hai nella vita, piuttosto dipende dal numero di buoni amici con cui intratteniamo una relazione premurosa e condivisa.

Le risate sono uno strumento potente per connettersi facilmente con le persone.

Dopo che la sopravvivenza di base ha bisogno di ciò di cui tutti abbiamo bisogno è l’apprezzamento e il riconoscimento per il nostro sviluppo emotivo.

I club delle risate offrono una ricca rete sociale di persone che si preoccupano l’una dell’altra.

Ciò fornisce un senso di sicurezza emotiva che resiste allo stress e aiuta a combattere la depressione che è oggi la malattia numero uno.

5. Ridere di fronte alle sfide

In tempi di difficoltà, non è facile rimanere calmi. Assorbendo l’essenza dello Yoga della Risata e le sue caratteristiche, si può imparare a gestire efficacemente qualsiasi situazione senza perdere la calma.

Manterrà un atteggiamento mentale positivo in modo da poter far fronte a situazioni negative e affrontare le persone difficili in un modo molto migliore di una persona normale.