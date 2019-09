Ynés Mexia, conosciamo meglio il doodle di Google del 15 settembre. Ecco chi è la botanica che amava andare direttamente sul campo

Ynés Mexia chi è? Una botanica che Google con il suo doodle del 15 settembre vuole farci conoscere e apprezzare.

Chi è Ynés Mexia

Una donna che ha dedicato tutta la vita alla botanica, cercando di lasciare in eredità qualcosa di prezioso da passare di generazione in generazione.

Una donna dalla doppia cittadinanza – Messicana e Americana – che oggi la piattaforma vuole farci conoscere. In questo caso non celebriamo la sua nascita e tanto meno il suo ricordo, ma la vita di una donna molto interessante che tutto il mondo dovrebbe conoscere.

Lei non nasce botanico ma si affaccia a questo mondo all’età di 50 anni e ancora oggi i botanici, catalogano e studiano con il suo metodo innovativo. Nonostante non abbia seguito un corso accademico e non abbia studiato per fare di questa passione un mestiere – questa donna ha dato al settore una spinta differente.

Il suo modo di operare era semplice, ovvero prendere un esemplare – catalogarlo e studiarlo con una collezione arrivata oggi a 150mila esemplari lasciati in eredità.

La botanica che andava sul campo

Non una donna come le altre dell’epoca, amava andare sul campo e dedicarsi completamente alla scoperta degli esemplari in giro per il mondo. Il suo viaggio più lungo è stato quello del Rio delle Amazzoni – ripercorrendo il fiume sino alla sua sorgente sulla Catena delle Ande, in canoa e con l’aiuto di una guida (e altri tre uomini).

Tre mesi vicino alla popolazione indigena del luogo imparando modo di vivere e cultura, ma soprattutto tutto quello che c’era da sapere sul Polmone naturale del Mondo.

Tutti i suoi lavori possono essere ammirati presso Harvard e a Chigago presso il Field Musiem of Natural History.