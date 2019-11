Al Bano, Ylenia: volto invecchiato e spento, le foto di Oggi da pelle d’oca: ‘Uguale a Romina’

La figlia di Al Bano è Romina Power, in questi giorni, sta facendo parlare i giornali di tutto il mondo: le foto del suo volto invecchiato di Oggi lasciano senza parole

Romina Power sta continuando, instancabile, a lanciare appelli per sua figlia Ylenia. Una mamma non si arrende mai e nemmeno lei ha intenzione di farlo. A questi appelli fanno eco anche le tante pagine fan che diffondono foto della primogenita di Al Bano per aumentare le possibilità che venga ritrovata.

Romina gli appelli e le parole di Al Bano

Nonostante sia stata dichiarata morta, Ylenia vive ancora nella speranza dei suoi genitori: Al Bano e Romina pagherebbero qualsiasi cifra per riabbracciarla. Della ragazza però non ci sono più notizie ormai da anni. Il settimanale Oggi ha voluto interrogare il cantante sulla tragedia più grande della sua vita, riscoprendo quella ferita che è tornata a sanguinare dopo gli strazianti appelli della sua ex moglie.

urante l’intervista, il cantante di Cellino San Marco, non ha risparmiato nuovi particolari inediti, riguardanti la scomparsa di sua figlia Ylenia ed il suo personalissimo rapporto con la fede.

Il magazine ha anche voluto contribuire alla ricerca della ragazza proponendo una foto di come potrebbe essere oggi Ylenia a distanza di tanti anni dalla sua scomparsa.

Albano e la fede ritrovata dopo anni dalla scomparsa di Ylenia

Insieme ai cronisti del noto settimanale ”Oggi” Al Bano Carrisi ha ripercorso il tragico momento della scomparsa di sua figlia Ylenia. Strazianti le dichiarazioni di Al Bano che, dopo 25 anni, racconta per la prima volta una serie di particolari inediti.

”Quando perdi una figlia in quella maniera, anzi in qualunque altra maniera succeda, ti chiedi perché proprio a me che sono un credente, che sono un cristiano?”

Ha raccontato Al Bano, che ha poi continuato raccontando come sia maturato e cambiato il suo rapporto con la fede dopo il tragico evento.

”Poi, improvvisamente, mi sono reso conto che stavo male due volte: la prima perché mi sentivo contro Dio, l’altra perché avevo perso mia figlia.”

ha raccontato il cantante, che ha poi continuato affermando di aver passato un periodo davvero buio, immerso totalmente nel dolore per la scomparsa di sua figlia.

Al Bano si affida alla fede

Ed è proprio nella fede, oltre che nella musica, che Al Bano è riuscito a ritrovare la forza di continuare ed andare avanti.

Ma non è tutto, sempre al settimanale Oggi, Albano Carrisi ha raccontato anche del suo incontro e della confessione ricevuta da padre Pio della mistica esperienza vissuta in quel momento e del profumo di lavanda ancora ben stampato nella mente del famoso cantante.

”Sentii il profumo di lavanda, e anni dopo, leggendo quello che hanno scritto sul santo, scoprii che emanava un profumo diverso per ogni persona che confessava.”

ha raccontato Al Bano, che ha poi confermato di aver scoperto solo in seguito che il santo di Pietralcina emanava un odore diverso a seconda della persona che confessava. Nel caso di Al Bano, la lavanda significava armonia,come affermato dallo stesso cantante, il quale ha poi detto che il suo unico rammarico è quello di non aver avuto mai più occasione di incontrare il santo.